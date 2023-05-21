Гуся зовут Дрон. Фото: соцсети

Челябинские бойцы показали гуся, который помогает охранять блиндажи в зоне СВО. Южноуральцы записали его на видео и отправили своим родственникам. Гуся зовут Дрон. Свою функцию он выполняет не хуже сторожевой собаки, и может защипать любого, кто сунется на его территорию.

Кроме гуся, рядом с нашими бойцами поселился заяц. Для него соорудили небольшое жилище, а назвали просто Зайчик. Возможно, со временем и у него раскроются какие-то таланты.

А недавно военнослужащий из Челябинской области привез домой кошку и котят, которые вместе с ним пережили обстрелы в зоне СВО. Сейчас малюткам подыскивают хозяев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru