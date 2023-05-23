70 тысяч за выпускной: маму из Челябинска шокировала стоимостью праздника в детском саду

В Челябинский детсадах начинаются выпускные утренники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Думали, самое дорогое — выпустить подростка из школы? Ошибаетесь! Родителям дошколят тоже приходится раскошеливаться. Благодарности воспитателям, нянечкам, кухне и дирекции... Читательница КП-Челябинск подсчитала, сколько ей пришлось сдать в общей сложности, чтобы окончательно попрощаться с детским садом.

БЕЗ БАНКЕТА НИКУДА

Первые деньги мы начали сдавать сразу после нового года. Ведь май очень плотно расписан у фотографов и видеографов, да и самые популярные центры для отмечания праздника тоже забиты дошколятами и школьниками, которые тоже не прочь отметить конец учебного года.

Сразу решили, что праздника у детей будет два: классический утренник в актовом зале и развлекательный поход куда-нибудь с родителями.

Выпускников оказалось всего 13, так как далеко не все идут в школу из группы, нам и предстояло разделить все хлопоты прощания с беззаботной жизнью.

Выездные мероприятия сегодня предлагают на любой карман: от 40 тысяч за стол на природе до 1,5 тысяч с человека за пару часов развлекательной программы. Мы остановились на среднем варианте: за 3 часа развлечений недалеко от детского сада попросили 25 тысяч рублей (минимальная сумма, от которой готовы принять группу).

Еще 24 тысячи ушли на фотоальбомы. Здесь отдельная история. По закону, чтобы прийти в садик, посторонний человек должен предоставить справку о несудимости и о своем психическом здоровье. В большинстве заведений это формальность и фотографы спокойно приходят по знакомству, поэтому никто не работники творческого цеха не заморачиваются очередями в поликлинике. Нам на встречу администрация не пошла, пришлось искать специалиста с бумажками.

КАЖДОМУ ПО ТЫСЯЧЕ, А ВОСПИТАТЕЛЯМ ПО ПЯТЬ

Но больше всего обсуждений возникло вокруг денежных подарков воспитателям и остальным сотрудникам. Два основных воспитателя, нянечка, музработник, физрук, психолог, заведующая, логопед. Обидеть не хочется никого. Но и открытым остается вопрос, почему на каждый день рождения, новый год, выпускной, родители должны скидываться на премию? Неужели не найдется тот смельчак, который оборвет этот порочный круг денежных подношений учителям и воспитателям? Лично меня бы унизил подарок от родителей деньгами, но сегодня это никого не смущает и считается обязательным. По крайней мере, за 8 лет родительства, смены трех детских садов и школы было именно так.

Под конец года одна из воспитателей вообще уволилась, но ей тоже решили сдавать на букет, а это еще 2 тысячи рублей. Итого: основной воспитатель получил в конверте 5 тысяч, остальные — по тысяче, администрация и кухня — по торту за 500 рублей (может и на цветы сдавали, но этого не смогла вспомнить).

Подарки садику обошлись в 14 тысяч рублей.

В моих подсчетах не учтены шарики, плакаты для украшения группы и зала, костюмы для детей (не каждая принцесска захочет надевать новогоднее платье и туфли).

Общий бюджет выпускного в детском саду получился 70 тысяч рублей. Если разделить на 13 человек, получается не так уж и страшно — по 5400.

Лично я не припомню своего роскошного банкета на выпускной в детском саду. Хотя, согласна, чертовски приятно было найти и перелистать выпускной альбом в твердом переплете, хоть и ни одного лица с того снимка не узнаю. Иногда так хочется вернуть советские традиции, особенно в конце мая, когда начинаются последние звонки, выпускные, а вместе с ними и соревнования у кого круче букет и сумма в конверте.

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