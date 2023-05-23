«Перед смертью сняли деньги с карты»: друзья найденного в реке студента ЧелГУ считают, что его убили

Погибшему студенту был 21 год. Фото: соцсети

Смерть студента Челябинского госуниверситета обрастает все более странными подробностями. 21-летний Миша (имя изменено) пропал 25 апреля. По сообщению поисковых организаций, последний раз его видели в полдень, когда парень шел на практику. Но там он не появился. Мишу искали несколько недель, и нашли мертвым: 17 мая его тело достали из реки Миасс в деревне Казанцево.

Почти сразу следователи пришли к выводу, что смерть студента не несет криминального характера. На теле не было никаких признаков насилия. Возможно, произошел несчастный случай и парень утонул. Но близкие Димы считают, что ему кто-то «помог».

Первая деталь, которая смутила друзей — когда тело студента выловили, на его голове не было части волос. Как говорят друзья, до своего исчезновения парень ходил «с длинными патлами».

— Могу предположить, что кто-то их обрезал. Кто-то мог просто докопаться до него из-за длинных волос, ограбить и убить, — считает товарищ Миши.

Причем здесь ограбление? В день исчезновения с карты Димы сняли деньги. Правда, позже его подруга заявила, что парень сделал это сам, и никто его не грабил. Что касаемо волос, они могли выпасть из-за долгого нахождения тела в воде. Если считать, что парень оказался в реке 25 апреля, то его тело пробыло там 22 дня.

Тело парня из реки доставали сотрудники Поисково-спасательной службы Челябинской области

Но кому нужно было убивать парня? Ответа на этот вопрос у родственников и друзей нет. Однако, они считают, что нужно завести дело об убийстве и расследовать его. В версию о том, что Миша мог самостоятельно свести счеты с жизнью, они не верят.

— Лично я не верю в его суицид, — продолжает друг Миши. — Мы отлично общались накануне. Я знаю, что вы скажете, что суицидники могут вести себя нормально до последнего, но я просто в это не верю. К тому же, он заботился и очень бережно относился к своим друзьям и близким. У него было бесконечно огромное и доброе сердце.

Известно, что Миша был сторонником одной из партий, официально незарегистрированных в России.

КП-Челябинск связалась с пресс-службой Следственного комитета. Информацию об этом деле пообещали предоставить позже.

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