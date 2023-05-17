Из реки Миасс под Челябинском выловили тело мужчины, пропавшего в апреле

Труп был в 30 метрах от берега. Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы

Шокирующую находку сделали жители Сосновского района Челябинской области. Труп мужчины всплыл в реке Миасс – в 30 метрах от берега. Прохожие сразу сообщили об этом в полицию.

Доставать тело поехал мобильный отряд областной поисково-спасательной службы. Специалисты при помощи специального снаряжения подтащили труп к берегу и передали его сотрудникам следственного комитета.

– Погибшим оказался молодой человек 2001 г.р., находившийся в списках пропавших с 26 апреля, – сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Сейчас СК устанавливает время, обстоятельства и причину смерти.

Среди пропавших в указанную дату числится 21-летний житель Курчатовского района. Но поисковые отряды пока не сообщают о его гибели.

Напомним, в предыдущие выходные в Челябинской области пропали ребенок и подросток. К счастью, обоих нашли живыми. Четырехлетнюю девочку приютили добрые люди. А вот подростка обманом увели в лес и заставили требовать выкуп у родителей.

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