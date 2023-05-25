Гинекологи и репродуктологи рекомендуют проверить здоровье, даже если беременность еще не планируется

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Зачатие – процесс весьма не предсказуемый. У кого-то беременность может получиться сразу же, а кому-то приходится ждать по несколько месяцев. Чтобы пара не нервничала в этот и без того напряженный период, им необходимо сразу же понимать, в каком состоянии у них здоровье. Что стоит сделать, рассказала врач-акушер-гинеколог и репродуктолог Центра семейной медицины, кандидат медицинских наук Нина Николаевна Андреева.

— Все больше пар на Южном Урале подходят к планированию беременности осознанно, но более 20% сталкиваются с проблемами в зачатии. Что делать и к кому обращаться?

— Самим пациентам сложно разобраться в тонкостях своего репродуктивного здоровья, на помощь приходит акушер-гинеколог, репродуктолог. Он оценивает готовность женщины к зачатию, выявляет и устраняет причины, мешающие самостоятельно забеременеть, владеет современными технологиями по восстановлению и сохранению фертильности, а в случае отсутствия самостоятельной способности зачать и выносить беременность проводит вспомогательные методики лечения.

На прием к репродуктологу можно подойти очно, даже по полису ОМС, иногородним пациентам удобны онлайн-приемы, во время которых пара озвучивает свою проблему. После беседы подбираем необходимый список обследований, с результатами анализов приглашаем пациентов к нам в клинику.

— Есть ли какие-то случаи, когда необходимо обратиться к репродуктологу, даже если не планируешь беременность сейчас?

— Да, конечно. Некоторые методы лечения в медицине и заболевания имеют риск снижения репродуктивного потенциала. Например, планирование оперативного лечения на органах малого таза, аутоиммунные процессы, онкологический процесс, химио- и лучевая терапия в любом возрасте, даже подростковом, отягощенный семейный анамнез по преждевременной недостаточности яичников

— А можно ли как-то отложить рождение ребенка?

— На сегодняшний день есть тенденция на отложенное материнство, на первый план выходит не семья, а самореализация, карьера. Женщина, которая выстраивает дальнейшие планы на жизнь, должна быть осведомлена о своих репродуктивных возможностях и их сохранении. Современные репродуктивные технологии дают возможность родить ребенка в любом возрасте, но если говорить о генетическом родительстве, то женщине задуматься об этом нужно в возрасте до 37 лет.

Сейчас репродуктолог может предложить женщине или паре банкинг собственных ооцитов, эмбрионов, криконсервацию спермы. Но не стоит откладывать рождение ребенка на длительное время, так как вынашивание беременности с возрастом сопряжено с большим количеством осложнении.

— Есть ли какие-то преимущества в вашей клинике ЭКО?

— Бесспорно: это андрологическая лаборатория, спермоанализатор SCA, что позволяет с высокой точностью выявить причины снижения мужской фертильности. Собственный банк нативных и витрифицированных донорских яйцеклеток, разнообразный банк доноров спермы, выполнение программ суррогатного материнства с возможностью юридического сопровождения. Криоконсервация спермы, материала после биопсии яичка, единичных сперматозоидов. Современные мультигазовые инкубаторы, Time lapseсистема, позволяющая точно контролировать параметры культивирования для выявления причины нарушения деления эмбрионов.

Электронная идентификация биоматериала благодаря собственной системе штрихкодирования, что исключает риск подмены биоматериала. И то, без чего невозможны высокие результаты – это командная работа квалифицированных специалистов. Комфортная атмосфера в клинике для каждого пациента от входной двери и до рождения ребенка.

—Ваше мнение, что такое ЭКО?

— Для меня ЭКО — это история про сильных людей, будущих счастливых родителей, шанс для малыша родиться. Это начало новой, интересной главы жизни и масса позитивных эмоций, несмотря на обстоятельства.