Быстро, надежно и бесплатно: клиенты жилого дома «Пятый элемент» могут оформить ипотеку в режиме одного окна

Оформление ипотеки для клиентов бесплатное. Фото: "Пятый элемент"

Квалифицированные специалисты жилого дома «Пятый элемент» помогут выбрать квартиру мечты и в кратчайшие сроки выйти на сделку. Оформление ипотеки для клиентов бесплатное.

В центре Челябинска на берегу реки Миасс продолжается строительство жилого дома «Пятый элемент». Благодаря своему удачному расположению здесь встречаются динамичный ритм мегаполиса и гармония природы.

Жить в роскошной видовой квартире с видом на реку и город для многих – мечта. Осуществить ее помогут специалисты отдела продаж «Пятого элемента». Одним из оптимальных решений является покупка недвижимости в ипотеку. Эксперты рекомендуют не затягивать с этим вопросом, так как уже с 1 июня 2023 года размер первоначального взноса увеличится с 15% до 20% от стоимости объекта, а с 1 января 2024 года — до 30%.

Ипотечный брокер жилого дома «Пятый элемент» Марина Михайлова рассказывает в видео, как поступить в сложившейся ситуации.

Записаться на встречу можно по телефону: +7 (351) 217-01-01, дополнительная информация о доме «Пятый элемент» доступна на сайте – пятыйэлемент.рф и в группе во «ВКонтакте».

Застройщик — ООО Специализированный застройщик ФСК «Западный луч», проектная декларация – на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой. 454048, г. Челябинск, ул. Татьяничевой, д. 12б, оф. 69 ИНН: 7453324060 ОГРН: 1187456040111