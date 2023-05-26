Низкий пол и плавный разгон: делимся впечатлениями от поездки на новом челябинском троллейбусе

Новый троллейбус: красный снаружи, синий внутри Фото: Виталий МЕШКОВ

Открытие в Челябинске собственного завода по сборке троллейбусов — событие из разряда эпохальных. Но одно дело посмотреть красивый промо-ролик с производства, и другое — прокатиться самому. Пока троллейбусы проходят обкатку, горожанам предложили прийти на небольшой тест-драйв.

Новый транспорт показали широкой общественности на выставке «Уральский автосалон». Кроме троллейбуса марки «Синара», собранного в Челябинске, в экспозиции много интересного. Но ярко-красный троллейбус с символичным номером 001 вызвал больше интереса, чем новый «Москвич».

Для начала с пристрастием осматриваем машину снаружи. Сочетание алой обшивки и черного стекла, ослепительно-белая окантовка маски (так правильно называть «лицо» троллейбуса), огромное ветровое стекло, которое создает эффект «обнаженной» кабины, действительно сделает этот транспорт «звездой» потока.

Экран показывает, какие двери открыты Фото: Виталий МЕШКОВ

Заходим внутрь, оценив одну из самых интересных фишек: троллейбус чуть накреняется в сторону остановки, чтобы не приходилось высоко поднимать ногу для шага внутрь. Когда все пассажиры вошли, водитель нажатием кнопки выравнивает корпус. Измерили высоту от земли до подножки с помощью обычного смартфона: высота та же, что и у мобильника — сантиметров 20.

Оформление салона привычно для тех, кто ездит в челябинских автобусах и трамваях последнего поколения (к хорошему быстро привыкаешь): матовый и глянцевый серый пластик, сиденья, обитые мягкой синей тканью, валидаторы, закрепленные на поручнях. Из интересного: на площадке в центре салона что-то вроде вертикальной скамьи. Как нам объяснил представитель предприятия-изготовителя, это опора для тех, кто едет стоя.

Тканевую обивку можно считать и плюсом, и минусом: сидеть на ней мягко, но это покрытие сразу впитывает жидкости и запахи. Периодическая химчистка предусмотрена правилами эксплуатации, но если предыдущий пассажир что-то пролил на сидение, вы, зайдя позже, можете не заметить «ловушку», сесть и испачкаться.

У второй двери — специальный участок для «парковки» коляски Фото: Виталий МЕШКОВ

Разумеется, в троллейбусе низкий пол. Заходить удобно, расстояние до потолка больше, так что будет комфортно высокому человеку. Но проход между сиденьями, по ощущениям, заметно меньше, чем в старой «ЗиУшке» — так водители называют троллейбусы, которые курсируют по Челябинску сейчас, по аббревиатуре производителя — ЗиУ (Завод имени Урицкого).

Для удобства пассажиров на колясках в центральной двери есть откидная аппарель — пандус для заезда с земли. Мы попробовали откинуть ее сами — довольно легко, справится даже хрупкая девушка, так что у водителя манипуляция с этой деталью много времени отнимать не должна. У второй двери поручнями выгорожен специальный участок для «парковки» коляски. Надо сказать, в сильную жару в салоне было гораздо приятнее, чем снаружи: воздух прохладный благодаря кондиционеру.

Откинуть пандус может даже хрупкая девушка Фото: Виталий МЕШКОВ

Автобус низкопольный, но пандус все равно есть Фото: Виталий МЕШКОВ

Примечательно, что «тест-драйв» с пассажирами проходил на участке, где контактной сети нет: на парковке Ледовой арены «Трактор». Именно сюда, в микрорайон «Ньютон», продлят маршруты, но ехать троллейбусы будут без использования проводов, на заряде аккумулятора. Водитель продемонстрировал набор скорости (кстати, исключительно плавный), пару крутых поворотов и задний ход.

Впрочем, составить полное впечатление за поездку длиной в пару минут, конечно, сложно. Все плюсы и минусы проявятся уже в эксплуатации. Кстати, о минусах: челябинец, который водит троллейбус на одном из самых длинных маршрутов города и специально приехал на выставку в свой выходной, поделился с нами эмоциями от осмотра машины. По его словам, работать в такой кабине будет очень удобно, но есть большая ложка дегтя: в правом зеркале плохой обзор. Таким образом, водитель, во-первых, недостаточно хорошо видит пассажиров на посадке и высадке, а во-вторых, испытывает трудности при повороте направо.

— Надеюсь, на заводе это учтут и исправят, — добавил наш собеседник.

Сравнили высоту от земли до подножки со смартфоном Фото: Виталий МЕШКОВ

Немалую роль в создании ажиотажа вокруг первого троллейбуса сыграло и то, что для гостей выставки объявили конкурс в официальном Telegram-канале «Челябинский троллейбус». Среди приславших фото нового состава разыграют необычный приз: экскурсию на предприятие ЧЗГЭТ — завод, где собирают новую модель.

Конечно, нам было интересно узнать, какие сборочные операции совершаются на челябинском заводе и какие части нового троллейбуса сделаны в России. Вот что на эти вопросы ответил руководитель обособленного подразделения Группы Синара в Челябинске Илья Таболин:

— Троллейбус полностью собирается в Челябинске. На завод приходит металлический лист, на специальных станках производится его раскрой, сборка, делаются задняя и передняя панель, боковины, панель пола — и все это потом собирается, производится антикоррозийная обработка, вклеиваются стекла, приклеиваются панели кузова, монтируется оборудование на крыше.

По словам Ильи Таболина, машина сейчас получает сертификат о российском происхождении.

— Превалирующая часть деталей интерьера и экстерьера делается в нашей стране. Двигатель собирается во Пскове, колесные диски делают в Челябинске, сидения — в Екатеринбурге. Российского производства также стекла, пластиковые панели, двери и резина, — добавил представитель «Синары». Китайские детали в конструкции — ячейки в аккумуляторных батареях и мост.

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