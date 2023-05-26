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Общество26 мая 2023 2:00

Низкий пол и плавный разгон: делимся впечатлениями от поездки на новом челябинском троллейбусе

Новый троллейбус «Синары» провез первых пассажиров в Челябинске
Лидия АНДРЕЕВА
Лидия АНДРЕЕВА
Новый троллейбус: красный снаружи, синий внутри

Новый троллейбус: красный снаружи, синий внутри

Фото: Виталий МЕШКОВ

Открытие в Челябинске собственного завода по сборке троллейбусов — событие из разряда эпохальных. Но одно дело посмотреть красивый промо-ролик с производства, и другое — прокатиться самому. Пока троллейбусы проходят обкатку, горожанам предложили прийти на небольшой тест-драйв.

Новый транспорт показали широкой общественности на выставке «Уральский автосалон». Кроме троллейбуса марки «Синара», собранного в Челябинске, в экспозиции много интересного. Но ярко-красный троллейбус с символичным номером 001 вызвал больше интереса, чем новый «Москвич».

Для начала с пристрастием осматриваем машину снаружи. Сочетание алой обшивки и черного стекла, ослепительно-белая окантовка маски (так правильно называть «лицо» троллейбуса), огромное ветровое стекло, которое создает эффект «обнаженной» кабины, действительно сделает этот транспорт «звездой» потока.

Экран показывает, какие двери открыты

Экран показывает, какие двери открыты

Фото: Виталий МЕШКОВ

Заходим внутрь, оценив одну из самых интересных фишек: троллейбус чуть накреняется в сторону остановки, чтобы не приходилось высоко поднимать ногу для шага внутрь. Когда все пассажиры вошли, водитель нажатием кнопки выравнивает корпус. Измерили высоту от земли до подножки с помощью обычного смартфона: высота та же, что и у мобильника — сантиметров 20.

Оформление салона привычно для тех, кто ездит в челябинских автобусах и трамваях последнего поколения (к хорошему быстро привыкаешь): матовый и глянцевый серый пластик, сиденья, обитые мягкой синей тканью, валидаторы, закрепленные на поручнях. Из интересного: на площадке в центре салона что-то вроде вертикальной скамьи. Как нам объяснил представитель предприятия-изготовителя, это опора для тех, кто едет стоя.

Тканевую обивку можно считать и плюсом, и минусом: сидеть на ней мягко, но это покрытие сразу впитывает жидкости и запахи. Периодическая химчистка предусмотрена правилами эксплуатации, но если предыдущий пассажир что-то пролил на сидение, вы, зайдя позже, можете не заметить «ловушку», сесть и испачкаться.

У второй двери — специальный участок для «парковки» коляски

У второй двери — специальный участок для «парковки» коляски

Фото: Виталий МЕШКОВ

Разумеется, в троллейбусе низкий пол. Заходить удобно, расстояние до потолка больше, так что будет комфортно высокому человеку. Но проход между сиденьями, по ощущениям, заметно меньше, чем в старой «ЗиУшке» — так водители называют троллейбусы, которые курсируют по Челябинску сейчас, по аббревиатуре производителя — ЗиУ (Завод имени Урицкого).

Для удобства пассажиров на колясках в центральной двери есть откидная аппарель — пандус для заезда с земли. Мы попробовали откинуть ее сами — довольно легко, справится даже хрупкая девушка, так что у водителя манипуляция с этой деталью много времени отнимать не должна. У второй двери поручнями выгорожен специальный участок для «парковки» коляски. Надо сказать, в сильную жару в салоне было гораздо приятнее, чем снаружи: воздух прохладный благодаря кондиционеру.

Откинуть пандус может даже хрупкая девушка

Откинуть пандус может даже хрупкая девушка

Фото: Виталий МЕШКОВ

Автобус низкопольный, но пандус все равно есть

Автобус низкопольный, но пандус все равно есть

Фото: Виталий МЕШКОВ

Примечательно, что «тест-драйв» с пассажирами проходил на участке, где контактной сети нет: на парковке Ледовой арены «Трактор». Именно сюда, в микрорайон «Ньютон», продлят маршруты, но ехать троллейбусы будут без использования проводов, на заряде аккумулятора. Водитель продемонстрировал набор скорости (кстати, исключительно плавный), пару крутых поворотов и задний ход.

Впрочем, составить полное впечатление за поездку длиной в пару минут, конечно, сложно. Все плюсы и минусы проявятся уже в эксплуатации. Кстати, о минусах: челябинец, который водит троллейбус на одном из самых длинных маршрутов города и специально приехал на выставку в свой выходной, поделился с нами эмоциями от осмотра машины. По его словам, работать в такой кабине будет очень удобно, но есть большая ложка дегтя: в правом зеркале плохой обзор. Таким образом, водитель, во-первых, недостаточно хорошо видит пассажиров на посадке и высадке, а во-вторых, испытывает трудности при повороте направо.

— Надеюсь, на заводе это учтут и исправят, — добавил наш собеседник.

Сравнили высоту от земли до подножки со смартфоном

Сравнили высоту от земли до подножки со смартфоном

Фото: Виталий МЕШКОВ

Немалую роль в создании ажиотажа вокруг первого троллейбуса сыграло и то, что для гостей выставки объявили конкурс в официальном Telegram-канале «Челябинский троллейбус». Среди приславших фото нового состава разыграют необычный приз: экскурсию на предприятие ЧЗГЭТ — завод, где собирают новую модель.

Конечно, нам было интересно узнать, какие сборочные операции совершаются на челябинском заводе и какие части нового троллейбуса сделаны в России. Вот что на эти вопросы ответил руководитель обособленного подразделения Группы Синара в Челябинске Илья Таболин:

— Троллейбус полностью собирается в Челябинске. На завод приходит металлический лист, на специальных станках производится его раскрой, сборка, делаются задняя и передняя панель, боковины, панель пола — и все это потом собирается, производится антикоррозийная обработка, вклеиваются стекла, приклеиваются панели кузова, монтируется оборудование на крыше.

По словам Ильи Таболина, машина сейчас получает сертификат о российском происхождении.

— Превалирующая часть деталей интерьера и экстерьера делается в нашей стране. Двигатель собирается во Пскове, колесные диски делают в Челябинске, сидения — в Екатеринбурге. Российского производства также стекла, пластиковые панели, двери и резина, — добавил представитель «Синары». Китайские детали в конструкции — ячейки в аккумуляторных батареях и мост.

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