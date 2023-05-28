Открыли уральский Париж: фоторепортаж с полумарафона, который пробежали две тысячи человек

Стартовали от местной Эйфелевой башни.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Парижский полумарафон пробежали больше двух тысяч человек из России и Казахстана. «Открой уральский Париж» - именно под таким лозунгом прошел сегодня марафон в Нагайбакском районе. Отобрали самые красивые фотографии.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
От местной Эйфелевой башни стартовали любители бега, профессиональные спортсмены и титулованные атлеты. Участники соревновались в восьми дистанциях, основная из которых - трейловый забег по пересеченной местности на 21,1 км. Дистанции-спутники — 10 и 5 км.
Для участников было много активностей.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Парижский полумарафон - уже традиция.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Также в рамках мероприятия прошли детские забеги на 150 метров и 1 км, забег «Парижская миля», велозаезд на 10 км и скандинавская ходьба на 5 км.
Губернатор пробежал "Парижскую милю".
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На дистанцию «Парижская миля» вышли сотни участников, среди которых губернатор Челябинской области Алексей Текслер, министр физкультуры и спорта Александр Гриб, олимпийский чемпион в беге Юрий Борзаковский и другие почетные гости.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
- Я очень рад, что каждый год все больше и больше людей приезжают сюда, в село Париж. Мы обязательно будем продолжать проводить полумарафон. Я уверен, что с каждым годом он будет интереснее, – отметил после забега губернатор.
Бежали как профессионалы, так и любители.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Победителей наградили.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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