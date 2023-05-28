Открыли уральский Париж: фоторепортаж с полумарафона, который пробежали две тысячи человек

Стартовали от местной Эйфелевой башни. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Парижский полумарафон пробежали больше двух тысяч человек из России и Казахстана. «Открой уральский Париж» - именно под таким лозунгом прошел сегодня марафон в Нагайбакском районе. Отобрали самые красивые фотографии.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

От местной Эйфелевой башни стартовали любители бега, профессиональные спортсмены и титулованные атлеты. Участники соревновались в восьми дистанциях, основная из которых - трейловый забег по пересеченной местности на 21,1 км. Дистанции-спутники — 10 и 5 км.

Для участников было много активностей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Парижский полумарафон - уже традиция. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Также в рамках мероприятия прошли детские забеги на 150 метров и 1 км, забег «Парижская миля», велозаезд на 10 км и скандинавская ходьба на 5 км.

Губернатор пробежал "Парижскую милю". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На дистанцию «Парижская миля» вышли сотни участников, среди которых губернатор Челябинской области Алексей Текслер, министр физкультуры и спорта Александр Гриб, олимпийский чемпион в беге Юрий Борзаковский и другие почетные гости.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Я очень рад, что каждый год все больше и больше людей приезжают сюда, в село Париж. Мы обязательно будем продолжать проводить полумарафон. Я уверен, что с каждым годом он будет интереснее, – отметил после забега губернатор.

Бежали как профессионалы, так и любители. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Победителей наградили. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru