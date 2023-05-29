Где и когда пройдет молебен, обсудили на пресс-конференции Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинск и Троицк привезут частицу мощей святого Георгия Победоносца. Принесение мощей пройдет в рамках Всероссийского молебна о Победе. Где и когда пройдет молебен и о чем можно попросить бога, обсудили на пресс-конференции в «Комсомольской правде – Челябинск».

Христианский святой поможет нам уберечь родных бойцов, уверены священнослужители. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Когда и где

В 9:00 в субботу, 3 июня, мощи Георгия Победоносца будут принесены в Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска. Там пройдут Божественная литургия и молебен, который станет частью всероссийской акции.

– Мы приглашаем всех верующих помолиться святому великомученику Георгию Победоносцу. Там будут присутствовать представители военных структур, казачества, православной общественности. Думаю, это будет очень серьезное событие, – подчеркнул секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков.

Поклониться частицам мощей можно будет с 9:00 до 20:00. Затем их перевезут в Троицк. Там в Свято-Троицком кафедральном соборе, в одном из старейших храмов челябинской митрополии, мощи будут находиться 4 июня с 9:00 до 19:00.

Россия молится в едином порыве

Всероссийский молебен о победе начал свое шествие 6 мая этого года. Отправная точка – храм Георгия Победоносца в Москве. В эти выходные, 3 и 4 июня, мощи покровителя воинов доставят в Челябинск и Троицк.

– Южный Урал включен в очень знаменательный маршрут. К нам мощи прибудут в день Святой Троицы. Мы видим в этом величайший промысел божий, – отметил секретарь Челябинской епархии, настоятель Свято-Троицкого храма Игорь Шестаков.

Секретарь Челябинской епархии, настоятель Свято-Троицкого храма Игорь Шестаков Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

До ноября мощи Георгия Победоносца посетят более ста городов России. Жители мегаполисов и небольших городов в едином порыве будут молиться за наших солдат: сыновей, отцов, братьев и мужей.

– Сегодня как никогда нужна идея единства и сплочения. Мы представляем, что победа всегда дается от господа. Будем молиться святому, великомученику Георгию Победоносцу как начальнику победы, как святому, который на протяжении столетий является небесным покровителем русского и российского войска, – добавил Игорь Шестаков.

Молиться и побеждать зло

Прийти и помолиться о боевых товарищах смогут и участники СВО, которые вернулись домой в небольшой отпуск. Говорят, там начинаешь верить и много молиться.

– Когда что-то происходит, человек начинает искать чудо, дополнительную мотивацию. Вера дает железобетонную уверенность в своих силах, укрепляет дух, волю и характер. Человек становится сильнее, – уверен участник спецоперации из Копейска Евгений Волосов.

Участник спецоперации из Копейска Евгений Волосов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Священнослужители, которые участвуют в пресс-конференции, тоже побывали в зоне СВО. А некоторые даже не по разу. Ведь там их поддержка и доброе слово очень нужны.

– Многие люди ищут помощи Божьей, опоры. Многие переосмыслили свою жизнь. Сколько раз ездил, всегда находились желающие покреститься, исповедаться и даже причаститься. Раздаем не только крестики, иконочки, но и Евангелие, Новый Завет, молитвословы, – рассказал клирик храма Преображения Господня Илья Шамрай.

Клирик храма Преображения Господня Илья Шамрай. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О бойцах священнослужители молятся каждый день. А к мощам приклонятся с особыми словами.

– На гербе Москвы Георгий Победоносец побеждает зло. Наши воины там все больше и больше понимают, что они воюют не просто с соседним государством или за наши ценности. Там идет война с настоящим злом. Раз это зло истинное, за которым стоит сатана, без помощи бога нам не обойтись, – обратился к аудитории настоятель храма Святой Живоначальной Троицы Георгий Артарьян.

Настоятель храма Святой Живоначальной Троицы Георгий Артарьян. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Георгий Победоносец прославился и на земле, и на небесах. Христианский святой поможет нам уберечь родных бойцов, уверены священнослужители.

3 июня: 9:00–20:00, г. Челябинск, ул. Кыштымская, 32.

4 июня: 9:00–19:00, г. Троицк, ул. Красногвардейская, 1

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