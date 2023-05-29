Юра и Вова всегда были неразлучны. Фото: соцсети

В Курганской области 8-летний мальчик утонул в реке, спасая своего брата-близнеца. Трагедия случилась 28 мая в селе Тагильское. Вова и Юра пошли купаться на речку вместе со своим другом. В какой-то момент Вова увяз ногами в тине, которая была на дне, и не мог выбраться наверх.

Видя, как брат тонет, Юра не смог остаться на берегу. Он запрыгнул в воду и всеми силами пытался отбросить Вову к берегу. У него получилось, вот только сам мальчишка уже не вынырнул. Перепуганные дети побежали к взрослым и рассказали о том, что случилось. На место приехали спасатели, начались поиски Юры. Его тело нашли только на следующий день — на дне, аж в ста метрах от места, где все произошло.

Жители поселка говорят, что у реки Миасс очень сильное течение, обычно здесь никто не купается. Почему мальчишки выбрали именно это место, непонятно. По погибшему Юре скорбит весь поселок, жители собирают деньги, чтобы помочь его семье в организации похорон.

— Юрка был светлым мальчишкой. Учился лучше, чем Вовка, тянул его. Всегда и во всем помогал маме, — рассказывает знакомая семьи Юлия.

В МЧС снова напомнили о том, как важно следить за детьми и не допускать их нахождение у воды без присмотра.

— Обстоятельства случившегося уточняются, однако, уже сейчас ясно, что дети оказались у воды без присмотра взрослых, — рассказали в ГУ МЧС России по Курганской области. — Не просто запрещайте детям одним ходить к водоемам, но и контролируйте, насколько этот запрет соблюдается.

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