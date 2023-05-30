Эх, щас бы в фонтан... Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Южный Урал, судя по погоде, переехал куда-то на экватор или глобальное потепление превратилось в точечную прожарку Челябинской области – иначе температуру за окном и не объяснить. Но синоптики улыбаются – то ли еще будет! Сейчас на улице около +30 градусов, а в ближайшее время ртутные столбики поднимутся до +34.

В Ялте пасмурно, +19 градусов.… В Сочи чуть теплее - +23, зато идет дождь.… А в Челябинске в +30 солнце жарит так, что загар сам липнет. Правда, тут же отдирается вместе с верхним слоем кожи. Чай, не курорт. Завтра и послезавтра, по данным областного Гидрометцентра, температура вообще скакнет до головокружительных +35! Минздрав в ответ советует не переживать и защищаться, чтобы не пропустить тепловой или солнечный удар.

– Тепловой удар — это болезненное состояние, вызванное перегревом организма. Солнечный удар — это состояние, возникающие при перегреве головы от прямых солнечных лучей, – объясняет пресс-служба регионального Минздрава.

Чтобы избежать «ударов судьбы», медики советуют меньше бывать на солнце, стараться не выходить на улицу с 11 до 17, когда оно в зените. А еще лучше принять режим тюленя и снизить физическую активность до минимума. Одежду лучше носить светлую, обязателен головной убор. Шашлык? Забудьте! Питайтесь фруктами и пейте воду. Помещения нужно проветривать и использовать увлажнители. Нет? Намочите полотенца и развесьте повсюду. Не шибко стильно, но действенно. А еще врачи рекомендуют принимать контрастный душ. Чем заменить теплую струю, если из-за опрессовки бежит только холодная вода – решайте сами.

– Наибольшему риску теплового удара подвержены дети, пожилые люди и беременные женщины. Что делать, если всё же стало плохо: спрятаться в тени, снять тесную одежду, при возможности лечь на спину, приложить холод к голове и выпить холодной воды. При необходимости вызвать врача, – рассказала Светлана Коротенко, врач-педиатр ОКСПНБ №1.

Не стоит в жару забывать и о питомцах. Ветеринар Карен Даллакян советует кормить взрослых домашних животных раз в день и внимательно следить за свежестью еды в миске. Из-за жары она очень быстро портится, поэтому дольше 30 минут корм стоять не должен. Иначе может нанести вред вашему хвостатому. А если собака (или странный кот) хочет искупаться в городском водоеме, например, реке Миасс или пруду в парке Гагарина, то после воды питомца важно хорошо помыть – чтобы избежать кожных проблем и всяких болячек.

Особое внимание нужно даже... рыбкам.

– В сильную жару в аквариум рекомендовано бросать немного льда, рыбки перегреваются, а лед хорошо охлаждает воду, – продолжает Карен Даллакян. – Попугаям, певчим птицам и другим пернатым требуется обеспечить хорошую влажность. Сухой воздух вреден для их дыхания и оперения.

От такой жары плавится не только терпение и мороженое в стаканчиках. Страдают и дороги. Да так, что Госавтоинспекция ввела ограничение для грязовиков с 12 до 20 часов.

– В связи с прогнозируемой дневной температурой воздуха свыше + 32 градусов временное ограничение вводится на следующих автомобильных дорогах: на участке 16 - 146 км Челябинск-Троицк; на участке 12 - 55 км Челябинск-Новосибирск, – сообщили Управлении Госавтоинспекции Челябинской области.

По данным сервиса «Яндекс.Погода» жара продлится до следующего понедельника. Потом температура постепенно начнет снижаться, к пятнице опустится до +19. В субботу, в +18, сидя на даче в куртке или наблюдая за серой поверхностью озера, ежась от прохлады, мы еще возмутимся и скажем – «Когда уже там лето, когда уже там тепло».

К слову, аномально высокая температура атаковала не только Челябинскую область, но и соседнюю Свердловскую, а также Тюменскую – наши коллеги из КП-Тюмень свою жару назвали бразильской. Вот так и живем: на Южном Урале жарче, чем в Сочи, а в Сибири как в Бразилии.

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