Экзотическая рыбалка: какие ценные виды рыб водятся в озерах Челябинской области

В водоемах водится и краснокнижная рыба Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области больше 3 тысяч озер. Очевидно, что край богат разными рыбами, в том числе и редкими. Мы узнали у экспертов, кто водится в водоемах Южного Урала и кого ловить запрещено.

Какая рыба считается ценной?

Ценные и особо ценные виды рыб задокументированы минсельхозом. В 2020 году ведомство обновило список, добавив в него (внезапно) горбушу и кету.

Среди особо ценных видов — белуга, калуга, севрюга, а также сибирский, амурский, персидский и русский осетр.

Список просто ценных видов куда шире: в нем 24 наименования. В него входят белорыбица, камбала-калкан и -тюрбо, кижуч, кумжа (форель), кутум, атлантический и озерный лосось, микижа, муксун, нельма, нерка, арктический и байкальский омуль, сиг, судак, сима, стерлядь, таймень, речной угорь, чавыча и чир.

Если вы не рыбак и не любитель морепродуктов, наверняка большинство названий вы сейчас увидели впервые. Ничего страшного: мы тоже.

Какие редкие виды рыб водятся в Челябинской области?

В Росрыболовстве пояснили, что в Челябинской области водятся сиги и судак. Они есть в водоемах рыбохозяйственного назначения, но любительской рыбалки на них нет.

— В Челябинской области в Южноуральском и Троицком рыбхозах из ценных видов рыб разводят стерлядь, сибирского осетра, белугу. Но их не ловят, а разводят только в гастрономических целях, — подчеркнул преподаватель ЧелГУ с кафедры геоэкологии и природопользования Константин Корляков.

В карьерах плавах радужная форель, но она привозная, не наша. А еще в Троицком и Южноуральском водохранилищах на тепловодных каналах обитает американский канальный сом. Судя по названию, тоже эмигрировавший.

Каких «рыбов» ловить не дают, а только показывают

— Кроме того, в Челябинской области запрещено ловить стерлядь, таймень, хариуса, обыкновенного подкаменщика, ручьевую форель (кумжу), артемию и артемию на стадии цист, — прокомментировали в Нижнеобском территориальном управлении Росрыболовства, которое курирует Южный Урал.

Судя по всему, эти виды рыб тоже водятся в озерах Челябинской области. Но так как они относятся к ценным породам, можно отхватить штраф. Все потому, что часть из них — например, ручьевая форель и хариус — краснокнижные.

А еще можно получить штраф за незаконную рыбалку. Так что перед поездкой с удочкой все проверьте, а то не только без рыбы останетесь, но и без нескольких тысяч рублей.

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