Отметили совершеннолетие: показываем яркие победы 18-ого забега «Маленький чемпион» в Челябинске

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В столице Южного Урала отгремел самый милый праздник года. Традиционный забег «Маленький чемпион» прошел во Дворце спорта «Юность» в 18-й раз. Ставить личные рекорды в совершеннолетие проекта прибыли около 1000 малышей со всего региона. «Комсомольская правда» бережно хранит память о первых победах ребят и делится с вами самыми трогательными моментами.

Алиса в стране чудес Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

... и тот самый кролик, из-за которого она туда попала Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Счастливая мама 6 детей! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Забег в ползунках каждый год с нетерпением ждут как взрослые, так и дети. Здесь каждый находит применение своим способностям. Родители превращаются в первоклассных тренеров, а их малыши – в самых быстрых спортсменов. За звание «Маленького чемпиона» в этом году боролись ребята от шести месяцев до шести лет. Задача самых юных участников — ползком преодолеть заданную дистанцию, малышам постарше ее пришлось пробежать.

В забеге участвовали даже феи Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

... и маленькие зайчики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Евгения Майорова, Ирина Гехт и директор Челябинского филиала медиахолдинга «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Мне нравится, что это целый семейный праздник. Здесь мамы с дочками и сыночками учувствуют в одной команде, видела многодетную семью в патриотических гимнастерках. И этот позитив позволяет говорить, что семья, многодетная семья – это то, на чем держится наша страна, – отметила Ирина Гехт, первый заместитель Губернатора Челябинской области на открытии «Маленького чемпиона».

Высоко проект оценила и детский омбудсмен Евгения Майорова. Челябинск, по ее словам – может смело именоваться городом счастливого детства и активных родителей:

– Впечатления самые теплые и солнечные, какие и должны быть в преддверии Дня защиты детей. Малыши, которые стремятся к победе благодаря своим родителям – это очень трогательно и эмоционально.

Маги воздуха из Челябинска Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ключи, телефоны, шарики, папины инструменты и мамины волосы – чтобы заинтересовать малышей родителям пришлось проявить изобретательность. Ползти вперед оказалось не самым простым делом для детей, особенно, когда вокруг столько всего интересного. Но целеустремленности маленького Андрея многие здесь могут позавидовать. Все дело в магических способностях, шутит его мама Екатерина Наумова:

- Мы подумали, что сейчас в тренде синие аватары, поэтому решили пойти нестандартным путем и вспомнили аватара из нашего детства – со стрелкой на лбу. Вот наш маленький Аанг лысенький, кареглазый, по-моему, очень похож!

Маленькую панду Олю пришла поддержать вся семья Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Маг воздуха Андрей стал участником самой многочисленной группы проекта. В ней за победу ползком боролись 159 малышей. Среди них и годовалая «панда» Оля – она приехала на проект с большой группой поддержки. Чтобы малышка увереннее ползла вперед, мама, папа и бабушки нарядились в шапочки медвежат:

- Наша дочка безумно любит животных, поэтому выбор костюма очевиден. Честно, не тренировались и никак особо не готовились, кроме покупки шапочек и образа для Оленьки. Мы не рассчитываем на победу, просто пришли провести здорово время и пообщаться с другими детьми!

Однако победу крошечная панда все-таки одержала – малышке достался приз в одной из специальных номинаций – «Весельчак года». Ее, как и десяток других придумали для особо отличившихся на дистанции, чтобы без подарков не остался ни один малыш. В каждый пакет бережно упаковали презенты от партнеров «Маленького чемпиона»:

А Джокер - молодец! Он быстро бегает! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За семейный образ тоже полагается приз! Фото: Егор ИВЛЕВ

Малышам достались призы в специальных номинациях Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Мы сегодня дарим рюкзаки, скидки и купоны на ортопедическую детскую обувь. Очень хотелось показать, что гонка чемпионов, в которой принимают участие ребята, должна проходить здорово – в комфортной и правильно подобранной детской обуви, – говорит Илья Рассоха, представитель сети магазинов детской обуви «Котофей».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

"Побибикать" у локации выстроилась целая очередь Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подарками малышей порадовали и в «Планета Авто». Родителям они показали два семейных кроссовера, детишкам – вручили их миниатюрные копии:

- У нас несколько призов. Для детей двух-трех лет – большая машина, на которой можно ездить, менять музыку, сигналить, а для детишек чуть постарше – машина на радиоуправлении. Ну а для родителей мы представили бренд Chery – кроссоверы 7 PRO MAX и 8 PRO MAX – в них собраны самые продвинутые технические возможности. Они вызвали большой интерес и у детей – оно и понятно, можно все потрогать, и у взрослых – они записались на тест-драйв, – рассказывает Елена Бобошина, маркетолог бренда Chery ГК «Планета Авто».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В состязании Metrofitness решили попробовать свои силы многие папы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Больше всего мужчин с детьми у локации MetroFitness. Александр Жидков – гордый папа Лукерьи и Варвары – говорит, полностью готов к испытанию, которое ему подготовили. Гиря в 16 кг весит примерно, как две его дочери:

- Ну первые десять раз просто было поднять, а потом уже потяжелее. Но я видите, подготовился! Двух дочек на руках носил, так что у меня есть преимущество, - улыбаясь, говорит Александр.

- В наших фитнес-залах занимаются дети с 16 лет, но для семей с малышами мы регулярно делаем мероприятия, в которых они могут участвовать вместе. Это их очень сближает. Сегодня мы подготовили различные конкурсы для мужчин – у нас их правда собралось очень много. Позанимаются с гирями, гантелями. Про мам тоже не забыли – много активностей, чтобы было весело и круто, – делится Надежда, управляющая клубом MetroFitness в Челябинске.

Как оказывать первую доврачебную помощь малышу, показали специалисты клиники "Источник" Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В холле ДС «Юность» тоже многолюдно. Родители собралась вокруг самого полезного стенда мероприятия – оказания первой медицинской помощи детям. Ирина Метликина – мама десятимесячного Платона внимательно слушает врачей, чтобы быть готовой к любой ситуации:

- Оказывается, мы раньше все неправильно делали. Конечно, было такое, что ребенок подавился, а ты в панике носишься и не знаешь, как помочь.

Фельдшер скорой медицинской помощи клиники «Источник» Александр Кулаков говорит, в такой момент главное – взять себя в руки и успокоиться:

- Ошибок много родители делают, тут важно не суетиться и не паниковать, иначе точно все, чему учились, или то, о чем слышали, забудется. Как пришли в себя, вызываете скорую, а дальше оказываете помощь самостоятельно. Главное – правильное положение и верное постукивание.

Измерять скорость малышей помогали волонтеры Фото: Егор ИВЛЕВ

О том, как помогать малышам, когда другие специалисты бессильны, знают в НИИ Педиатрии и Неврологии «Дети Индиго». Это многопрофильный центр лечения и реабилитации детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, ЖКТ и лор-болезнями. На «Маленьком чемпионе» «Дети Индиго» организовали бесплатную консультацию для родителей.

Есть в женщинах что-то колдовское! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«СоюзПишепром» подготовил дегустацию вкусных и полезных готовых завтраков Mini Mills. Это питательный продукт, который содержит огромное количество витаминов и минералов для полноценного развития детей. Очередь у столика в холле ДС «Юность» дала понять, что полным сил и энергии мечтает стать каждый ребенок!

Марио мотивирует на победу компьютерная мышка Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сеть салонов оптик «Окуляр» подарил гостям и участникам мероприятия бесплатную диагностику зрения и консультацию оптометриста.

Такая машинка в детстве - мечта! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Партнер «Маленького чемпиона» – Инвитро – одна из крупнейших медицинских групп компаний в России, специализирующаяся на лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг. Международный уровень качества, исключительный сервис и инновационные решения – основные преимущества Инвитро, а забота о здоровье пациентов – главный приоритет.

Тут главное - поймать момент! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Египетская принцесса бегала довольно быстро Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Традиционный забег «Маленький чемпион» стал самым масштабным за всю историю проекта. Тысячи детских, взрослых улыбок и почти столько же ярких и эмоциональных фотографий. Ищите снимки по ссылке в специальной группе проекта, отмечайте своих друзей и обязательно участвуйте снова.

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: Обувь российского производства «Котофей», НИИ Педиатрии и Неврологии «Дети Индиго», Новый город «ТвояПривилегия», Группа компаний Планета Авто, Ингосстрах, Чебаркульская птица, Сеть спортивных клубов МetroFitness, Компания СоюзПищепром.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: Медицинская компания Инвитро, Клиника «Источник», Челябинский универмаг Детский мир, Школа скорочтения, каллиграфии, развития памяти и интеллекта iq007, Охранное предприятие «Витязь», Оптика «Окуляр».