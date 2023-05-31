«Региональная поддержка — стимул работать в IT»: в Челябинской области продолжат разрабатывать новые умные решения

Министр информационных технологий Игорь Фетисов, технический директор «ИТ Энигма» Александр Метальников на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM)

Год назад в России наблюдались перебои в работе государственных сайтов и мощные атаки на СМИ. Ходили даже слухи, что наши телефоны скоро превратятся в «кирпичи». Но прошел год, а предсказания не сбылись, более того, российские IT-компании сегодня представляют все новые разработки. Кстати, свой уровень они не так давно показали на информационном форуме в Челябинске. О кибербезопасности и новых успешных проектах мы поговорили с министром информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорем Фетисовым и техническим директором компании «ИТ Энигма» Александром Метальниковым на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM).

— Прошел уже месяц с проведения XI всероссийского IT-форума. Расскажите, чем он запомнился?

Игорь Фетисов: В этом году наш форум собрал свыше 1200 участников из более чем 25 регионов России, более 100 спикеров выступили с докладами. А главное, в этом году мы впервые провели молодежный форум «на ТЫ с IT», где приняли участие более 800 школьников, студентов и преподавателей.

На форуме мы подписали несколько соглашений в сфере цифровых технологий, в том числе с администрацией главы республики Карелия, Министерством цифрового развития Рязанской области, а также со Сбером.

— Насколько известно, вы также представили реализованные практические цифровые решения?

Игорь Фетисов: Да, впервые мы попробовали новый подход в архитектуре проведения форума. В течение двух дней для руководителей цифровой трансформации регионов и представителей отраслевых исполнительных органов мы проводили трек «Цифровой потенциал региона». То есть мы ездили на площадки и показывали практические решения, которыми готовы делиться с коллегами. В частности, мы продемонстрировали такие решения в сфере образования — на площадке ЮУрГУ, в сфере медицины — на площадке нашей Медакадемии, в сфере экологии — на площадке Центра экологического мониторинга. Кроме того, мы сделали выездной трек на автомобильный завод «Урал» и представили системы распознавания биометрии от компании «Системы Папиллон». Также гости очень заинтересовались решением компании «Интерсвязь», которое наглядно показало, как обеспечить безопасность с помощью сервиса «Умный город». Наши коллеги оценили эти решения, теперь мы готовы тиражировать их на другие регионы.

— Очевидно, угроза нашей кибербезопасности в 2022 году помогла расставить правильные приоритеты. Кстати, губернатор Алексей Текслер говорил журналистам, что нам повезло, что именно в Челябинске есть компания «ИТ Энигма», которая быстро подключилась и помогла правительству области вовремя обезопасить ресурсы. Расскажите, как это происходило? Как изменилась работа работа всей цифровой сферы за это время?

Александр Метальников: За последние пару лет и у представителей бизнеса, и у госорганизаций, очень изменилось отношение к кибербезопасности. Раньше она рассматривалась как необходимость, которая мешает бизнесу и требует дополнительных затрат. Сейчас к людям начало приходить осознание ценности информационной безопасности. Этому способствовало и то, что последний год ознаменовался большим числом кибератак. Со своей стороны мы в сотрудничестве с Министерством информационных технологий Челябинской области разработали и внедрили эффективные средства защиты информации, в том числе для государственных сайтов, регионального портала «Госуслуги», регионального портала для записи на прием к врачу. И стоит отметить, что прошедший год показал эффективность работы принятых мер — все информационные системы успешно работали, люди как и раньше могли пользоваться государственными и региональными сервисами, значительных перебоев в их работе не было.

Игорь Фетисов: Отмечу, что безопасность обеспечивают также и сотрудники нашего министерства, и Центр обработки данных, где хранятся персональные данные жителей нашего региона. Вся информация находится под надежной защитой.

Что касается мнения, что наши телефоны могут превратиться в «кирпичи», о чем вы говорили ранее, это миф лишь отчасти. Парадигма изменилась — сегодня мы должны все свойства зарубежной техники всё время держать в уме. Иначе телефоны действительно могут превратиться в «кирпичи» не завтра, так послезавтра. Мы видим, как исчезают приложения из магазинов, и именно поэтому мы по поручению президента создали свой собственный RuStore. Мы сразу обратили внимание на существующие проблемы и не замалчивали их.

Конечно, безопасность, как и любые другие бизнес-процессы, требует ресурсов, в том числе и денежных. Тем не менее на это надо обращать внимание, этим надо заниматься. И такие компании как «ИТ Энигма» очень помогают нам, потому что они — высококлассные лицензированные специалисты и как никто другой разбираются во всех нюансах. Только совместно мы сможем решать сложные задачи.

На форуме мы показали компаниям, какие практические решения по информационной безопасности есть уже сегодня, чтобы они могли ими пользоваться.

— Тем не менее, я не думаю, что атак стало меньше, хакеры ведь тоже учатся и находят новые способы?

Игорь Фетисов: Атак стало больше. Мы постоянно отмечаем, что наши недруги каждое наше действие рассматривают как под микроскопом. Поэтому только в связке с компаниями-лицензиатами, нашими партнерами, мы сможем дать достойный отпор.

— А насколько важно нахождение компании в Челябинске? Ведь считается, что IT — это что-то такое мировое, что можно находиться в любой точке планеты. Но вы работаете в Челябинске, и ваши сотрудники, наверное, тоже.

Александр Метальников: Мы патриоты Челябинской области. Все наши специалисты находятся здесь, потому что здесь же — 90% всех наших заказчиков. Мы стараемся делать всё для того, чтобы обезопасить информационные ресурсы нашей области, чтобы граждане могли пользоваться всеми сервисами, которые у нас есть.

— В свое время было очень много разговоров о необходимости поддержки IT-отрасли. А что в действительности мы на сегодня имеем? Как государство и регион поддерживают компании и их сотрудников?

Игорь Фетисов: Прежде всего, есть личная позиция губернатора Алексея Текслера по поддержке предприятий IT-сферы. Его поручение — поддерживать именно региональные компании, делать всё для того, чтобы и выпускники, и специалисты оставались здесь, в нашей области. И это помимо того, что здесь мы все находимся на равных по федеральным мерам поддержки.

Мы одними из первых ввели инвестиционный налоговые вычет для телекоммуникационных компаний и гранты для IT-сферы. Зачем? А дело в том, что с 2022 года иностранные компании, на оборудовании которых работали все наши все наши сотовые сети, постепенно начали уходить из России и остановили техническую поддержку. Для того, чтобы сеть оставалась работоспособной, тратятся колоссальнейший ресурсы. И, конечно, компании стараются все эти затраты не складывать на плечи абонентов, благодаря поддержке такая возможность есть.

Кроме того, ни в одной стране такого нет, чтобы сотрудники IT-сферы получали отсрочку от призыва, например. На наш взгляд — это правильные решения, потому что без айти сегодня никуда. Информационные технологии есть в любой отрасли.

У нас в Челябинской области зарегистрировано 1680 IT-компаний, 375 из них прошли аккредитацию в Минцифры России, что дает им возможность пользоваться льготами. Это упрощённая система налогообложения, освобождение от уплаты НДС, сниженные страховые взносы и региональные льготы.

— Расскажите о них подробнее?

Игорь Фетисов: При поддержке губернатора мы запустили две региональные меры поддержки. Первая — это компенсация выплаты в размере 3% работникам аккредитованных компаний за коммерческую ипотеку. То есть сотрудник может взять жилье в ипотеку и мы ему будем субсидировать 3%. Сейчас федеральная ставка составляет 5%. Отнимаем 3% и остаётся всего 2%. Это все работает. Вторая мера поддержки — мы компенсируем проценты за, а приобретение IT-компаниями офисных помещений.

— А ощущают ли наши компании эту поддержку в реальности?

Александр Метальников: Конечно, поддержку мы ощущаем. Эти меры также позволяют нам привлекать молодых специалистов которые только-только заканчивают высшие учебные заведения. То есть меры поддержки — это один из стимулов для молодёжи работать в информационной безопасности.

Также я бы отметил поддержку местных компаний с помощью участия в выставках и форумах.

— Кстати, на информационном форуме был конкурс лучших IT-проектов области. Что за проекты представили победители?

Игорь Фетисов: Этот конкурс мы проводим не впервые и видим по нему достаточно интересную обратную связь, поэтому планируем проводить его и дальше. Это некая мера признания для участников. И, конечно, такие конкурсы помогают популяризировать наши решения на территории других регионов.

Отличный проект в сфере промышленности и производства представил автомобильный завод «Урал». Если вкратце, то это очень интересная история о том, как перейти с импортного программного обеспечения на отечественное в процессе производства.

В сфере торговли и услуг разработку представила компания «Интерсвязь» — это платформа автоматизации контакт-центров с интеллектуальной обработкой сообщений. «Интерсвязь» — наш региональный лидер в IT и телекоме, и эти ребята развиваются именно под актуальные запросы. Их решение может быть интересно всем, у кого есть контакт-центры. Оно позволяет экономить ресурсы, потому что там уже работает искусственный интеллект.

Интересное решение в сфере образования представила компания «Корпоративные системы плюс». Это VR-тренажёр-стропальщик. Все сегодня знают, что такое VR, но чаще мы представляем это как возможность пройтись по местам, куда ты не можешь поехать в текущее время. Например, посетить Лувр или Третьяковку. Но давайте представим, что вы пришли на производство и вам надо учиться на стропальщика.

Этот специалист должен знать, как правильно подцепить груз весом около пяти тонн. Если сделать это неверно, то будет не очень хорошо и для груза, и для площадки, куда он может упасть. Вот здесь на помощь и приходит VR-тренажер. С использованием таких инструментов обучение проходит гораздо быстрее и более эффективно. И таких проектов у нас много.

Александр Метальников: В прошлом году мы тоже участвовали в конкурсе по лучшему IT-проекту в сфере информационной безопасности. Там мы представляли наше решение по построению системы защиты информации для региональной медицинской информационной системы. Это достаточно крупный масштабный и долгоиграющий проект, который мы реализовывали порядка 10 лет. И вот как раз в 2022 году он подошёл к какому-то логическому заключению и мы смогли с ним заявиться на конкурс.

В этом году мы не участвовали в конкурсе по той причине, что пока мы не сделали чего-то столь же масштабного как тогда. Но мы будем надеяться, что скоро новые проекты обязательно появятся.

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