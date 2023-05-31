Адская жара и райская прохлада: проверили, как работают кондиционеры в челябинских автобусах, когда на улице за +30

Горожане жалуются на невыносимую жару в транспорте. Фото: Вадим АРХИПОВ

Жители Челябинска в социальных сетях жалуются – в городских автобусах не работают кондиционеры. Люди едут, обливаются потом, и всю дорогу думают – почему система охлаждения установлена, но отключена, а вместо нее приоткрыты форточки, куда задувает жаркий уличный воздух. А ведь снаружи уже какой день за +30... Журналисты КП-Челябинск прокатились в 10 автобусах и узнали, в скольких из них прохладно и комфортно. Спойлер – в меньшинстве.

– Еду в автобусе номер 2. В салоне 34 градуса, не включают кондиционер, на просьбу включить не реагируют. Для чего покупали новые автобусы? Чтобы людям было комфортно, но, к сожалению, получается не очень, – одна из жалоб в группе «Челябинский транспорт».

Мы с оператором прыгаем в первый попавшийся автобус, идущий по проспекту Ленина. Время – после полудня, на улице пекло, а внутри еще хуже. Табло, которое показало бы температуру, нет, кондуктора тоже — спросить про кондиционер не у кого. Среди пассажиров выделяется мужчина, который едет в толстой осенней куртке и камуфляжных штанах. Лицо у него все мокрое, глаза покрасневшие, но сидит.

– Да в общем нормально. Пойдет. С кондиционером, конечно, лучше было бы, – не хочет жаловаться на жару мужчина.

Через весь салон прохожу к водителю, который также принимает наличку. Не могу заявить с полной уверенностью, но судя по свежему лицу шофера, в кабине у него температура нормальная. Спрашиваю, почему же в салоне кондиционер отключен.

– Машина кипит. Совсем недавно выключил, до этого работал, – отвечает водитель.

Кому-то и в куртке нормально. Фото: Вадим АРХИПОВ

На остановке мы выходим и пересаживаемся на следующий автобус под номером 15. И опять – в салоне жара, приоткрыты окна, народ потеет, но едет битком. А как иначе? Кондуктор в этот раз есть – молодой парень. По его красному и уставшему лицу кажется, что страдает он здесь больше всех.

– Мы ездим на разных машинах каждый день. Сегодня вот на этой. И кондиционер не работает весь день. Не знаю, что с ним, – объясняет парень, стоя среди толпы пассажиров.

Похожая картина и в третьем автобусе. В четвертом, чудо, закрыты форточки и дует лишь прохладный машинный воздух кондиционера. Счет 3:1, пока технологии проигрывают.

– Да конечно гораздо приятнее ездить с кондиционером. Можно так хоть целый день кататься, – улыбается женщина, комфортно расположившись в кресле.

В следующем автобусе мы возвращаемся из приятного оазиса в жаркую реальность – кондиционер отключен. Потом опять включен. 4:2. Цивилизация и комфорт городского транспорта еще может победить в нашей воображаемой игре.

Следующие два автобуса разочаровывают – никакого кондиционера. Только уставшие и от того чуть недовольные люди. Проблему бурно обсуждают несколько пожилых женщин. В стороне усталый кондуктор, которая будто готова присоединиться к беседе и поддержать участниц.

– Надо не меня спрашивать, почему кондиционера нет. Какой-то ремень полетел. Я целый день в этой жаре катаюсь, тоже устала. Люди спрашивают все меня, а ответить нечего, – отвечает кондуктор очередного автобуса.

Оказывается, некоторые люди отсутствию кондиционеров только рады. Сидя в машине с работающим охлаждением, мужчина с роскошными усами и прекрасной бритой наголо головой признается – не очень-то ему и нравится ехать в прохладе.

В такую жару каждая поездка превращается в парилку. Фото: Вадим АРХИПОВ

– Кондиционеры неправильно настроены. Дуют сверху, макушку вот мне сильно охлаждают. Да и без них нормально. В СССР вон вообще не было, нормально жили, – улыбается мужчина.

В следующем автобусе с кондиционером проблем нет. А в последнем для нас, десятом – увы. Но, видимо, водитель услышал, что мы общаемся с пассажирами о проблеме страшной жары в салоне и, то ли сжалившись, то ли испугавшись штрафа, включил охлаждение. Форточки при этом остались открытыми.

Итог: только в трех автобусах из десяти пассажиры едут в райской прохладе кондиционеров. В остальных люди парятся в адской жаре и пытаются ловить потоки воздуха, идущего из форточек. Почему так происходит и как с этим бороться рассказал в эфире радио «Комсомольская правда–Челябинск» (95,3 FM) заместитель директора ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» Игорь Абрамовских.

– У нас установлены требования к температуре воздуха в салоне – не менее 12 градусов в зимнее время и не более 25 градусов, если за бортом выше 20. В контрактах это прописано, за каждый факт нарушения подрядчик получает штраф в одну тысячу рублей. Наши контроллеры выезжают, смотрят. Если выявляется, что кондиционер не работает – выставляется требование, – объяснил Игорь Абрамовских.

Есть одна объективная проблема – нехватка топлива. Работа кондиционера увеличивает расход топлива примерно на 15% и на весь день его может не хватить. Дозаправиться водителю, живущему по строгому расписанию, может просто не хватить времени. Но Игорь Абрамовских объясняет – подписывая документы, подрядчик согласился выполнять работу качественно, поэтому вина в данном вопросе полностью лежит на нем.

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