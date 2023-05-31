На «Атомном выпускном» в Челябинске выступят Gayazovs Brothers

На выступление Gayazovs Brothers попадут только выпускники 11-х классов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске для нескольких тысяч выпускников одиннадцатых классов устроят «Атомный выпускной». На нем выступит группа Gayazovs Brothers, рэпер Артем Катчер и певица Асия.

Выпускной состоится в парке имени Гагарина в ночь с 23 на 24 июня. Он начнется в 23:00, а завершится утром, в 6:00.

Пускать в парк будут только вчерашних школьников. Причем, не индивидуально, а организованными группами от школ Челябинска, либо от городов и районов Челябинской области.

— О своем желании принять участие в празднике нужно сообщить классному руководителю, — уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Помимо концерта одиннадцатиклассников ждет световое 3D-mapping-шоу и площадка с диджеем. А еще выпускники, несмотря на поздний час, смогут прокатиться на аттракционах.

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