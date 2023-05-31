Чиновник, искавший жену на Первом канале, стал заместителем управляющего делами губернатора Челябинской области

Евгений Яковлев подарил потенциальной невесте сборник книг и кусочек метеорита. Фото: Первый канал

Заместителем управделами губернатора и правительства Челябинской области назначили Евгения Яковлева, который в прошлом году снимался в телепередаче «Давай поженимся». Найти себе жену у чиновника там не получилось, зато ему повезло в карьере.

— Назначить Яковлева Евгения Геннадиевича заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области, — говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

К слову, аналогичную должность также получил Максим Перницкий. Однако на пост он был назначен с испытательным сроком в три месяца.

В момент съемки телепередачи «Давай поженимся» Евгений Яковлев занимал должность председателя комитета по закупкам в управлении делами губернатора и правительства Челябинской области. Потенциальной невесте он подарил набор книг и кусочек метеорита, который упал на Южном Урале в 2013 году. Однако девушка достоинств чиновника не оценила и отказала ему.

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