В Миассе семилетняя девочка лишилась фаланги пальца во время катания на детской горке

После разбирательств выяснилось, что горка является бесхозным объектом. Фото: архив КП
В Миассе пострадала семилетняя девочка во время игры на детской площадке. Она съехала с горки и лишилась фаланги пальца. Об этом сообщили в Общероссийском народном фронте (ОНФ) по Челябинской области.
Инцидент произошел во дворе дома на улице Керченской, 15. Ребенок во время спуска с горки зацепился мизинцем за дырку в металлическом листе. Фалангу пальца оторвало, но пришить ее обратно не удалось.
Ребенок зацепился за дырку в металлическом листе. Фото: ОНФ по Челябинской области
Мама девочки пыталась добиться справедливости, однако не смогла найти ответственного за опасную конструкцию. Женщина обратилась к активистам ОНФ.
— Мы подключились к ситуации и выяснили, что горка является бесхозяйным объектом. Кто и когда ее здесь установил – неизвестно. А, значит, отвечать за содержание конструкции, по-видимому, будет администрация Миасса и лицо, осуществившее приемку опасного объекта, — сообщили в ОНФ по Челябинской области.
Активисты и мама пострадавшей обратились в прокуратуру с целью установить и наказать виновника инцидента.
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