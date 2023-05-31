Лучший способ рассказать об успехе: на «Комсомолке» стартует новый радиопроект «Женщины в большом городе»

«Комсомольская правда» вновь доказывает, что она на высоте и врывается в лето с новым радиопроектом — «Женщины в большом городе»! Героиня пилотного выпуска программы — первый заместитель Губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Неповторимая атмосфера «Летника на „Комсомолке“ с видом на город, утренний кофе и искреннее интервью с одной из самых известных и влиятельных женщин региона об успехе, власти и призвании. Ведущая программы не менее известная женщина Челябинской области — директор медиагруппы „Комсомольская правда“ Екатерина Парфенова.

И это только начало!

Проект будет продолжаться, и мы услышим много удивительных историй об амбициозных женщинах Южного Урала. Ведь, как сказала сама Ирина Гехт — нам некуда отступать, только наступать! Ситуация сегодня именно такая, что женщины должны реализовывать свой потенциал, а он у них огромный! Так что, девочки, вперед!

Слушайте радиоэфиры «Женщины в большом городе» на 95,3 FM и вдохновляйтесь историями лидеров на создание и продвижение своего дела. Мы создадим вам отличное настроение на весь день!

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