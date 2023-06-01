Побалуйте себя СПА и расхламляйтесь, но не ходите на шопинг и инъекции: что говорят звезды про 2 недели июня

2 июня идеальный день для бассейна и СПА Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первая половина месяца наиболее примечательна тем, что 11 июня Плутон вернётся в знак Козерога, где будет находиться до начала 2024 года. Многие могли ощутить на себе в последние 2 месяца желание перемен и обновления. Так вот сейчас наступает время, когда можно разобраться с текущими вопросами, расставить для себя приоритеты, понять, чего хочется, чтобы затем смело шагать в новое. По порядку об астрологических событиях первой половины июня рассказывает Екатерина Шувалова.

2 июня прекрасный день для творческих людей, а также для тех, кто занимается психологией или любыми углублёнными техниками познания себя. Вас могут посещать инсайты и вдохновение.

В этот день благоприятно будет побаловать себя водными процедурами типа спа и бассейна, а также примерить на себя новый образ.

4 июня нас ожидает полнолуние. В этот раз оно совпадает с соединением Меркурия с Ураном. Поэтому вы можете ощутить некоторую взвинченность в мыслях, общении, коммуникации. Старайтесь притормаживать себя и расслабляться.

Не стоит принимать в этот день поспешных решений. 4 июня может шалить техника или транспорт.

Благоприятно будет изучить какую-то новую или необычную для вас информацию, особенно, если она связана с новыми технологиями, наукой или космосом. Попробуйте с другого ракурса взглянуть на текущие задачи: возможно, вам откроются новые решения.

5 июня будьте аккуратны: могут обостряться все наши желания, в том числе чувственного характера.

Избегайте ревности или чрезмерного давления на партнёра. Также это не лучший день для покупок — можно растранжирить много средств, но в итоге не получить от этого удовольствия. Не стоит делать любые вмешательства во внешности, особенно хирургические (инъекции, например).

7 июня многие могут почувствовать увеличение тревожности и страхов. Не следует раздувать из мухи слона, лучше всего посвятить это время рефлексии. Также займитесь расхламлением домашнего пространства, очистите его от всего старого и ненужного.

8 июня хороший день для реализации планов и вашего проявления, особенно, если ваша профессия подразумевает работу на публике или общение с людьми и продажи. Общая атмосфера в это время благоприятная. Избегайте внезапных эмоциональных порывов в кругу друзей или единомышленников.

11 июня лучше отложить покупки, так как велика вероятность потратить больше, чем запланировали. В этот день вы можете почувствовать лень, желание отдыхать и получать удовольствия. А так как эта дата выпадает на праздничные выходные, то смело можете себе это позволить, но помните: здесь главное — соблюдать баланс и не навредить себе. Избегайте переедания.