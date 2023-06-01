Фестиваль мороженого в Челябинске 3 июня 2023: подробная программа в горсаду Пушкина

Фестиваль мороженого в Челябинске пройдет 3 июня с 10:00 до 22:00. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Самый сладкий праздник Челябинска – фестиваль мороженого – стал доброй традицией. Его проводят уже второй год. В прошлый раз мероприятие для челябинцев организовали на набережной реки Миасс. Оно пришлось по вкусу не только детям, но и взрослым. В этом году фестиваль мороженого пройдет в городском саду имени Пушкина. Гостей ждет насыщенная программа. Праздник продлится целых 12 часов. На протяжении всего времени дети будут участвовать в различных активностях. За выполнение заданий будут давать фишки – их можно обменять на бесплатное мороженое: классическое, мягкое и даже жареное.

Подробная программа фестиваля мороженого «ЕдиноРожок» 2023

Фестиваль мороженого «ЕдиноРожок» начнется в 10:00. В это время детям могут нарисовать аквагрим или сделать блеск-тату.

Уже в 10:30 на главной сцене горсада Пушкина стартует развлекательная программа от аниматоров. В течение всего дня здесь выступят вокальные и танцевальные коллективы Челябинска.

В 12:30 состоится торжественное открытие фестиваля. В это же время возле сцены начнется пенная дискотека для всех гостей. Она будет проходить каждый час до 17:30.

С 12:00 до 14:00 на территории фестиваля песочных скульптур начнется программа выходного дня. Посетителей порадуют выступления детской школы искусств и детской джазовой студии «Бэби-джаз», а также мастер-классы от библиотек.

Аттракционы для детей в горсаду Пушкина 3 июня будут работать с 11:00 до 21:30.

В течение всего дня ведущий праздника будет проводить розыгрыши подарков от партнеров. Заполняйте отрывной купон, подписывайтесь на группу фонда 2020 во «ВКонтакте» и выигрывайте призы.

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