Толпы народу, несмотря на будний день: побывали на техническом открытии новых терм в центре Челябинска

Места вроде много, а поплавать не получилось. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В самом центре Челябинска состоялось открытие новых терм «Лето». Пока техническое. Планировалось, что первые гости смогут искупаться там 5 июня, но собственники сообщили, что готовы открыться раньше, да еще и по особой низкой цене: 1 июня по 300 рублей за три часа, 2го — 500 рублей за то же время. Корреспондент КП-Челябинск прошел через огромную очередь и оценил бассейны.

Еще нет 12 часов, когда должны запускать первых гостей термального комплекса, а у его входа уже выстроилась огромная очередь. Говоря «огромная», я имею в виду толпу человек в 300! Обычно я бы развернулся и пошел домой. Но я сюда не веселиться пришел, поэтому смиренно встаю в конец и начинаю ждать.

Очереди с рюкзаками уже перед входом в мегаполис. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

– Ну, если места не хватит, то пойдем в кино. Че еще делать, детей надо веселить, – переговариваются между собой две женщины, вокруг которых стоят пять или шесть малышей.

Народу - тьма. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Стою дальше. В очереди со мной в основном женщины с детьми и подростки. Замечаю и обладательниц пышных губ, пришедших парами или втроем. Одновременно они снимают происходящее для своих соцсетей.

– Девушка сказала, что хочет идти. Да и халява, 300 рублей всего вход. Потом значительно дороже будет, – посмеиваясь, признается парень, стоящий за мной в очереди.

Цены - не маленькие. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Приходится заполнить анкету, где указываю свое ФИО, номер телефона и дату рождения. Замечаю прейскурант: взрослый билет на оптимальные три часа в будние дни обойдется в 1450 рублей, в выходные – 1750. Еще есть пакет «Комфорт» с безлимитным посещением, тапочками и полотенцем в аренду и… экспресс-входом без очередей через отдельную кассу. Обойдется такой люкс в 5 и 6 тыс. рублей.

– По браслету действует депозит в 10 тыс. рублей… В случае пересидки взимается дополнительная плата… Сейчас в зоне 326 человек, – рассказывает кассир.

Крытый бассейн. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

И вот я вхожу в комплекс, чуть скользя «кроксами» по ступенькам. На нижнем этаже работает закрытый бассейн. Глубина – всего 130 сантиметров, всюду люди. Здесь не поплаваешь. Зато вмонтированы лежаки, где можно отдохнуть на мощной струе воды. За окном – вид на центр Челябинска и реку Миасс. Почти как из редакции.

Работают сауны. Захожу в одну с красивым названием «звездная ночь». Внутри – густой-густой пар, который валит из-под полочек, на которых сидят люди. Присаживаюсь и недолго наслаждаюсь.

В комплексе работают бары, можно попить и перекусить. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Но главное действие происходит на третьем этаже – здесь расположен большой бассейн под открытой крышей. Обхожу его по периметру, любуюсь свежими лежаками и женщинами на них. Возможно, молодых красоток заманила новизна места, вечное желание нового, или они пришли сюда спасаться от летнего зноя, а может – «чекиниться» побыстрее, чтобы показать, насколько они модные. В бассейне они не выпускают телефоны из рук, делая селфи и записывая видео. Конечно, не думайте, что существует фейс-контроль – есть здесь и милые бабули, и семейные пары без детей.

По привычке, выработанной регулярным посещением бассейна ЮУрГУ, я беру с собой плавательную маску. Думаю, пару кружков брассом сделаю… Ага, размечтался! Прыгать тут нельзя, эффектного погружения не будет, поэтому спускаюсь по ступенькам. Ныряю и понимаю две вещи – даже при аккуратном плавании я обязательно задену кого-то.

А ночью видок неплохой! Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

– Я специально отгул взяла на вторую половину дня, чтобы сюда сходить, – объясняет случайно встреченная одноклассница с коктейлем в руке.

Любители тусовок «Летом» разочарованы не будут точно. Здесь и бары, кафешки, возможность познакомиться с кем-то симпатичным, позагорать и клево провести время. А для вас, парни, мечтавшие об открытом бассейне для плавания, у меня плохие новости.

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