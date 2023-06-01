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Общество1 июня 2023 14:37

Очередь за сахарной ватой и много мыльных пузырей: как отмечали День защиты детей на набережной в Челябинске

На набережной реки Миасс в Челябинске прошел праздник для детей
Авторы (2):
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Егор ИВЛЕВ
На праздники дети наряжались в забавные костюмы

На праздники дети наряжались в забавные костюмы

Фото: Егор ИВЛЕВ

Сегодня, 1 июня, в арт-сквере на набережной реки Миасс устроили праздник для детей. И он был абсолютно бесплатным. Для ребят подготовили концерт, различные активности и много-много вкусностей. За сахарной ватой выстроились целые очереди! КП-Челябинск показывает фотографии с сегодняшнего праздника детства.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

- Мы занимаемся творческой активностью в нашем городе. Сегодня на этой площадке у нас три точки раздачи сахарной ваты, шоу мыльных пузырей, катание на пони, аквагрим, ростовые куклы. А Чебурашка и крокодил Гена под баян развлекают гостей. И для детей сегодня все бесплатно, - рассказала организатор, председатель координационного совета женщин при администрации Челябинска Нажия Хасанова.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

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