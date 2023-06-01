Путин наградил многодетную семью из Челябинска орденом «Родительская слава»

Семья Беловых. Фото: официальный сайт полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе

Президент России Владимир Путин наградил многодетную семью Беловых из Челябинска. Их удостоили орденом «Родительская слава». Такая награда является высшей и выдается родителям, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, а также обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.

— Семьи, где растет много детей, – это живое, яркое воплощение традиций взаимовыручки, душевной щедрости, заботы о младших и почитания старших, олицетворение нравственных основ и семейных ценностей, которые являются для нас абсолютными и безусловными. Как бы, и кто бы, и где бы сейчас ни пытался размывать и оспаривать их, — выступил Путин по видеосвязи перед награжденными.

Государственную награду Беловым вручили полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— В наших семейных традициях дарить любовь детям, делать всё для их успешного будущего. Многодетным семьям - особое уважение и внимание. Мы всегда им помогали и будем помогать. Ведь будущее региона всегда в детях, — отметил Алексей Текслер.

Екатерина и Мстислав Беловы воспитывают семерых детей — четверых сыновей и трех дочек. И в ближайшем времени у них еще ожидается пополнение.

Глава семейства свою жизнь связал с правоохранительными органами. Мстислав награжден памятными знаками отличия разной степени, имеет грамоты и благодарности за добросовестное выполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов. Сегодня он на пенсии, активно участвует в деятельности общественной организации «Многонас». В 2021 году получил звание «Ветеран труда». Его супруга Екатерина – человек творческий. Она руководитель хора в православном храме. Работа не помешала ей стать многодетной мамой: в 2021 году Екатерина была награждена знаком отличия «Материнская слава II степени». Старший ребенок – Владимир – ходит в художественную школу, всегда стремится к новым знаниям, участвует в различных конкурсах и олимпиадах. Татьяна и Дмитрий занимаются конькобежным спортом в ледовом дворце «Уральская молния». Мария и Максим учатся в начальной школе. Вероника и Всеволод ходят в садик.

СПРАВКА

Семья Беловых стала второй семьей в Челябинской области, получившей орден «Родительская слава». В 2015 году орденом была награждена семья Болотниковых из поселка Солнечного Сосновского района. Кроме того, в 2021 году медалью ордена «Родительская слава» были награждены Мамишевы из Озерска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru