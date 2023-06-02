Стальное сердце растопили театралы: Евгений Миронов привез в Магнитогорск малые театры России

Театральное событие российского масштаба открыли Алексей Текслер, Евгений Миронов и Сергей Бердников. Фото: пресс-служба губернатора.

Магнитогорск на неделю превратился в театральную столицу России, а про репутацию стального города на время пришлось забыть. 16 коллективов из глубинки приехали в Челябинскую область по приглашению народного артиста и художественного руководителя Театра Наций Евгения Миронова и губернатора Алексея Текслера. XX Фестиваль театров малых городов России впервые переместился на Южный Урал.

— Для нас большая честь принимать этот фестиваль, — сказал Алексей Текслер, приветствуя жителей Магнитогорска на церемонии открытия. — Челябинская область по-настоящему театральный регион. У нас большое количество театров. Я хочу отметить, что сегодня есть потребность в большом искусстве. В 2019 году, когда заканчивался официальный Год театра, я обещал, что в Челябинской области каждый год будет Годом театра. Это обещание я выполняю.

Церемония открытия под открыты небом у памятника «Тыл — фронту» собрала около 10 тысяч зрителей. Евгений Миронов и Марина Александрова читали для жителей отрывки из «Евгения Онегина» под сопровождение государственного симфонического оркестра Челябинской области.

ВОЗРОЖДЕНИЕ МАЛЫХ ТЕАТРОВ

Фестиваль театров малых городов проходит без перерывов каждый год и всегда на новом месте: Нижний Тагил, Набережные Челны, Камышин Волгоградской области, Новороссийск и Тобольск, Вольск и Дубна. Теперь замыкает этот список Магнитогорск.

— Рад, что именно здесь проходит 20-ый юбилейный фестиваль, — отметил Евгений Миронов. — Я здесь был на гастролях, и всегда для меня было интересным, как публика относится к достаточно сложным спектаклям. Моментально было принято решение губернатором Алексеем Текслером о проведении фестиваля в Магнитогорске. А ведь это очень хлопотное дело. Зачем сюда привозить лучшие коллективы страны? Мы нашли понимание сразу. Я вижу в регионе увлеченность и понимание значимости таких культурных событий.

— Послушать «Евгения Онегина» в сопровождении оркестра пришли 10 тысяч магнитогорцев. Фото: пресс-служба губернатора.

Вспомнил Евгений Миронов и своего товарища актера Сергея Пускепалиса, который несколько лет был главным режиссером Магнитогорского драматического театра и погиб в 2022 году в автокатастрофе.

МАЛЫЕ ГОРОДА

На спектакли театров этих городов вы вряд ли когда-либо попадете. Например, глазовский драматический театр «Парафраз» Удмурдской республики – актерам все время приходится пояснять, где это. Тем не менее его постановки регулярно входят в списки «Золотой маски».

Впервые в этом году на фестиваль приехал Мариупольский драмтеатр. Точнее, самого театра больше нет, есть только актеры.

— Наш театр был взорван 16 марта 2022 года, но сейчас идет возрождение, — рассказывает художественный руководитель Мариупольского театра заслуженный артист России Александр Ростов. — Сейчас мы разместились в филармонии. В Магнитогорске вне конкурса представим спектакль «Душа солдатская и доля» по поэме Твардовского «Василий Теркин», будем играть для ветеранов города и комбината.

Среди участников Магнитогорский театр драмы скорее исключение: солидное здание только после ремонта, большая трупа и известные на всю Россию постановки («Гроза» в 2008 году прогремела на «Золотой маске»). На этот раз магнитогорцы представили спектакль «Лавр» по роману Евгения Водолазкина. Работа над постановкой о средневековом травнике велась четыре года и также вошла в лонг-лист престижной премии.

Лучшие спектакли, которые определит жюри, будут показаны на сцене Театра Наций в Москве.