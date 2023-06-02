Жителей села в Курганской области начали эвакуировать из-за пожара

В тушении огня задействован вертолет. Фото: ГУ МЧС по Курганской области

В Каргапольском округе Курганской области вблизи сел Сосновка и Твердыш борются с крупным природным пожаром. Всего в тушении огня задействованы 125 человек и 30 единиц техники. Власти региона решили эвакуировать жителей Сосновки.

— Угрозы населенным пунктам Сосновка и Твердыш, в районе которых идет тушение природного пожара, нет. Объявленная эвакуация в Сосновке является превентивной, — сообщили в правительстве Курганской области.

Администрация округа подготовила автобусы для эвакуации жителей. Пункты временного размещения для них разместят в Кособродском профессиональном техникуме (п. Красный Октябрь, ул. Ленина, 118) и лагере «Лесная республика» (с. Тагильское, ул. Солнечная, 5).

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