Ребенок вышел на балкон, и в него прилетела бутылка: В Магнитогорске подожгли подростка с помощью коктейля Молотова

Полиция задержала мужчину, который бросил бутылку с зажигательной смесью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магнитогорске Челябинской области 16-летний подросток попал в больницу с ожогами. В юношу бросили коктейль Молотова.

По данным КП-Челябинск инцидент произошел возле дома на улице Пионерской. Подросток стоял на балконе, и к нему в этот момент прилетела бутылка с зажигательной смесью. Одежда на теле подростка моментально воспламенилась. На крики прибежали родители и потушили огонь.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию о происшествии подтвердили. В ведомстве сообщили, что бросивший бутылку мужчина уже был задержан.

— На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, инцидент взял на личный контроль начальник УМВД по Магнитогорску. Сотрудники полиции опросили родителей подростка, свидетелей, установили приметы подозреваемого и задержали его, — прокомментировали в региональном полицейском главке.

Задержанным оказался ранее судимый 24-летний мужчина. По данным полиции, он бросил бутылку из неприязненных отношений. Сейчас выясняются все детали инцидента.

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