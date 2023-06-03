Поклониться святыне пришли даже военные: в Челябинск привезли ковчег с частью мощей великомученика Георгия Победоносца

Святыня будет находиться в Челябинске весь день Фото: Егор ИВЛЕВ

В рамках Всероссийского молебна о победе в Челябинск 3 июня привезли ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца. Поклониться святыне можно в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Приложиться к мощам Георгия Победоносца пришли не только горожане, но и участники СВО, а также солдаты, которые проходят срочную службу в сухопутных и воздушно-космических войсках. Все просят у покровителя воинства о возвращении долгожданного мира, победе, здравии и благополучии.

— Георгий Победоносец является покровителем всех военных. У меня есть много товарищей, которые принимают участие в специальной военной операции. Я пришел сюда помолиться за своих сослуживцев, за ребят в воинских частях, и также за отца, который находится в зоне СВО, — заявил рядовой Александр Яковлев.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Божественную литургию возглавляют митрополит Челябинский и Миасский Алексий, епископ Златоустовский и Саткинский Викентий, епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима.

— По благословению святейшего патриарха Кирилла у нас идет всероссийский крестный ход, когда мощи святого великомученика Георгия приносятся в разные города. И люди имеют возможность помолиться перед этими мощами о помощи нашим войнам, победе и отечестве. Южный Урал не остается в стороне. Мы знаем, что наши жители оказывают большую помощь бойцам специальной военной операции. Но и молитвенная поддержка тоже важна, и мы будем просить святого великомученика Георгия, чтобы он сохранил наших ребят, — рассказал митрополит Алексий.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

На следующий день, 4 июня, ковчег будет находиться в соборе Святой Троицы города Троицка (ул. Красногвардейская, 1). Святыню доставят к 9 часам утра. Доступ к мощам продолжится до 19:00.

— Когда можно с верой через святого великомученика Георгия обратиться к богу, то такое уже является высочайшим благом, который помогает бороться со злом. Это объединяет людей, возвышает душу над всем мирским и вселяет надежду в человека. Он начинает глубоко верить, что господь помогает нам, — рассказал священник Сергий Кирсанов, который путешествует по России со святыней.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Напомним, принесение ковчега в епархии РПЦ началось 6 мая в Георгиевском храме на Поклонной горе Москвы. До начала осени частица святого побывает во всех регионах России.

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