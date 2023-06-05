В Челябинске рецидивист получил пожизненное за убийство пенсионерки ради телевизора

Отбывать наказание убийца будет в колонии особого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске отправили в колонию особого режима на пожизненное 40-летнего мужчину, который до смерти избил пенсионерку, чтобы забрать у нее телевизор. Суд учел, что женщина стала не первой жертвой рецидивиста – ранее он сидел за другие убийства.

– Также суд удовлетворил исковые требования родственников (сын, дочь, внучка) о возмещении причиненного морального вреда на сумму 6,3 млн рублей, – сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В октябре 2021 года убийца оказался в квартире у своей знакомой 65-летней женщины в поселке Новосинеглазово. Он прошелся по комнатам и заметил телевизор марки Sony, который висел на одной из стен. Не долго думая, мужчина начал снимать его. Женщина возмутилась, начала ругаться и требовать оставить технику в покое. Тогда пересидок озверел – он схватил пустую стеклянную бутылку и три раза с силой треснул пенсионерку по голове.

Когда женщина упала, мужчина не успокоился. Наоборот, он решил ее добить. В ход шло все, что оказалось под рукой – в том числе скалка. Позже следствие установило, что таких ударов было не меньше 17, по голове, по шее, по телу. Еще не меньше 26 раз на окровавленное тело пенсионерки обрушились кулаки и ступни.

Избив женщину до смерти, рецидивист вернулся к телевизору вновь. Он спокойно снял его с стены, взял пульт и нагреб других более-менее ценных вещей. Общая стоимость награбленного, по версии следствия, составила всего 24 789 рублей.

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