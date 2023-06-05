В Челябинской области снимают с продажи смертельно опасный напиток «Мистер Сидр»

Напиток изымают из продажи по всей стране. Фото: ГУ МВД по Ульяновской области

В Челябинской области начали проверять торговые точки, где может продаваться смертельно опасный напиток «Мистер Сидр». Поручение дал губернатор Алексей Текслер из-за массового отравления людей в других регионах.

— Министерству сельского хозяйства региона поставлена задача совместно с надзорными органами выявить точки реализации сидра «Мистер Сидр» в Челябинской области, снять его с продажи. Также соответствующая информация направлена в торговые сети региона, — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Число погибших от отравленного сидра в настоящий момент составляет 18 человек (16 в Ульяновской области и двое в Самарской). В больницах находятся 39 пострадавших. Однако врачи не исключают, что жертв может быть больше.

Предпринимателя, производившего опасный напиток, уже задержали. В отношении него возбудили уголовное дело об оказании услуг, которые повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц. Как сообщает КП-Самара, у мужчины уже были проблемы с законом: в прошлом году его привлекали к административной ответственности за торговлю алкоголем без документов.

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