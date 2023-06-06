Помогут решить насущные вопросы: в Челябинской области открылась «Семейная приемная»

Все специалисты «Семейной приемной» имеют за плечами сотни успешных решений сложных жизненных ситуаций своих подопечных. Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинской области 1 июня открылась «Семейная приемная» – служба, где семьи с детьми-инвалидами и взрослые с инвалидностью могут получить помощь по различным социальным и правовым вопросам. О том, как будет работать приемная, рассказали эксперты на пресс-конференции в «Комсомольской правде-Челябинск».

Служба призвана повысить качество жизни семей с детьми-инвалидами. Фото: Егор ИВЛЕВ

«Семейные приемные» успешно работают уже в 19 регионах России и помогают решить разные проблемы тысячам людей. Работают они на базе консультационной службы Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ).

Как рассказала руководитель приемной и председатель отделения ВОРДИ в Челябинской области Наталья Кутепова, на Южном Урале приемная будет оказывать помощь в виртуальном режиме – это осознанная позиция, ведь многие родители детей с особенностями не имеют возможности выйти куда-то из дома. Виртуальная приемная станет для них возможностью получить консультации, пообщаться с экспертами напрямую.

В приемную можно обратиться по нескольким направлениям. Фото: Егор ИВЛЕВ

Специалисты выделили направления, которые имеют наибольший интерес у родителей и с которыми можно обратиться в «Семейную приемную»: паллиативная помощь, медицинская помощь и медико-социальная экспертиза, образование, доступная среда, трудоустройство, получение ТСР, взаимодействие с Социальным фондом России, юридическая помощь.

– ВОРДИ Челябинской области – это сообщество родителей и общественных организаций, работающие в сфере сопровождения семей с детьми-инвалидами не один год. На сегодняшний день нас 56 человек. В основном это родители, которые имеют активную позицию. Они не только обеспечивают нужды своей семьи, но и готовы найти время и ресурсы, чтобы посвятить себя проблемам других людей. Ведь зачастую в вопросах воспитания детей с особенностями родители ищут информацию по сарафанному радио, узнают все от таких же семей, где есть опыт проживания похожих ситуаций. Поэтому мы решили подключиться к федеральному проекту «Семейной приемной», – рассказала Наталья Кутепова.

Вместе с тем, она отметила, что служба нацелена сформировать в родителях осознанность, дать инструменты для решения проблемы, а не представлять интересы ребенка или семьи в различных инстанциях. Положительный опыт работы по каждому направлению у ВОРДИ есть. К примеру, в прошлом году организация провела интенсив по составлению школьных программ для детей, которые получают знания в формате семейного обучения. В таком случае родители сами организовывают учебный процесс для своего ребенка. В течение практикума 32 семьи научились самостоятельно определять необходимые навыки и корректировать школьные программы под нужды детей. Сейчас они делятся своими знаниями с другими родителями.

Специалисты не только консультируют по сложным жизненным ситуациям, но и реализуют проекты по поддержке семей с детьми-инвалидами. Фото: Егор ИВЛЕВ

Важным направлением работы является юридическая консультация. В особенности в сфере трудовых и имущественных отношений, семейного права. Специалисты помогают родителям в разъяснении различных постановлений, консультации по представлению интересов ребенка в суде, по взаимодействию с государственными органами.

«Семейная приемная» также предоставляет поддержку психолога семьям, находящимся в трудной психологической ситуации.

Для того чтобы получить помощь, необходимо заполнить заявку в группе ВКонтакте «Семейной приемной Челябинской области» или на официальном сайте: описать проблему, указать свои данные, оставить контактные данные. В течение трех дней заявку обработают специалисты ВОРДИ и составят план помощи, а в дальнейшем будут держать обратную связь с семьями.

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