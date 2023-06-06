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Общество6 июня 2023 4:00

Помогут решить насущные вопросы: в Челябинской области открылась «Семейная приемная»

В Челябинской области открылась «Семейная приемная» для родителей инвалидов
Дарья АНТОН
Все специалисты «Семейной приемной» имеют за плечами сотни успешных решений сложных жизненных ситуаций своих подопечных.

Все специалисты «Семейной приемной» имеют за плечами сотни успешных решений сложных жизненных ситуаций своих подопечных.

Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинской области 1 июня открылась «Семейная приемная» – служба, где семьи с детьми-инвалидами и взрослые с инвалидностью могут получить помощь по различным социальным и правовым вопросам. О том, как будет работать приемная, рассказали эксперты на пресс-конференции в «Комсомольской правде-Челябинск».

Служба призвана повысить качество жизни семей с детьми-инвалидами.

Служба призвана повысить качество жизни семей с детьми-инвалидами.

Фото: Егор ИВЛЕВ

«Семейные приемные» успешно работают уже в 19 регионах России и помогают решить разные проблемы тысячам людей. Работают они на базе консультационной службы Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ).

Как рассказала руководитель приемной и председатель отделения ВОРДИ в Челябинской области Наталья Кутепова, на Южном Урале приемная будет оказывать помощь в виртуальном режиме – это осознанная позиция, ведь многие родители детей с особенностями не имеют возможности выйти куда-то из дома. Виртуальная приемная станет для них возможностью получить консультации, пообщаться с экспертами напрямую.

В приемную можно обратиться по нескольким направлениям.

В приемную можно обратиться по нескольким направлениям.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Специалисты выделили направления, которые имеют наибольший интерес у родителей и с которыми можно обратиться в «Семейную приемную»: паллиативная помощь, медицинская помощь и медико-социальная экспертиза, образование, доступная среда, трудоустройство, получение ТСР, взаимодействие с Социальным фондом России, юридическая помощь.

– ВОРДИ Челябинской области – это сообщество родителей и общественных организаций, работающие в сфере сопровождения семей с детьми-инвалидами не один год. На сегодняшний день нас 56 человек. В основном это родители, которые имеют активную позицию. Они не только обеспечивают нужды своей семьи, но и готовы найти время и ресурсы, чтобы посвятить себя проблемам других людей. Ведь зачастую в вопросах воспитания детей с особенностями родители ищут информацию по сарафанному радио, узнают все от таких же семей, где есть опыт проживания похожих ситуаций. Поэтому мы решили подключиться к федеральному проекту «Семейной приемной», – рассказала Наталья Кутепова.

Вместе с тем, она отметила, что служба нацелена сформировать в родителях осознанность, дать инструменты для решения проблемы, а не представлять интересы ребенка или семьи в различных инстанциях. Положительный опыт работы по каждому направлению у ВОРДИ есть. К примеру, в прошлом году организация провела интенсив по составлению школьных программ для детей, которые получают знания в формате семейного обучения. В таком случае родители сами организовывают учебный процесс для своего ребенка. В течение практикума 32 семьи научились самостоятельно определять необходимые навыки и корректировать школьные программы под нужды детей. Сейчас они делятся своими знаниями с другими родителями.

Специалисты не только консультируют по сложным жизненным ситуациям, но и реализуют проекты по поддержке семей с детьми-инвалидами.

Специалисты не только консультируют по сложным жизненным ситуациям, но и реализуют проекты по поддержке семей с детьми-инвалидами.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Важным направлением работы является юридическая консультация. В особенности в сфере трудовых и имущественных отношений, семейного права. Специалисты помогают родителям в разъяснении различных постановлений, консультации по представлению интересов ребенка в суде, по взаимодействию с государственными органами.

«Семейная приемная» также предоставляет поддержку психолога семьям, находящимся в трудной психологической ситуации.

Для того чтобы получить помощь, необходимо заполнить заявку в группе ВКонтакте «Семейной приемной Челябинской области» или на официальном сайте: описать проблему, указать свои данные, оставить контактные данные. В течение трех дней заявку обработают специалисты ВОРДИ и составят план помощи, а в дальнейшем будут держать обратную связь с семьями.

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