Первый вице-губернатор Ирина Гехт: «То, что прощается мужчине в политике, никогда не будет прощено женщине»

Ирина Гехт стала первой гостьей проекта «Женщины в большом городе» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) стартовала серия программ «Женщины в большом городе» — об успешных, ярких и энергичных жительницах Южного Урала. Открывает наш проект первый заместитель губернатора Челябинской области и региональный куратор партийного движения «Женщины России» Ирина Гехт. Вместе с ведущей программы — директором челябинского филиала медиахолдинга «Комсомольская правда» Екатериной Парфеновой они поговорили о политике, мужестве, конкуренции и здоровье.

— Ирина Альфредовна, вы — женщина-лидер, женщина-политик. Сложно ли это? Как живется с такими социальными жизненными нагрузками?

— Наверное, каждый человек подстраивается и встраивается в те реалии, в которых он живет и работает. Для меня работа — это всегда удовольствие. Это всегда удовлетворение, когда удается решить вопрос конкретного человека. А людей мне пишет очень много — и в социальных сетях, и в приемную обращаются. Поэтому для меня удовлетворенность от работы стирает все трудности, которые есть у женщины в политике. А трудности будут всегда, и не только в нашей стране. Потому что, во-первых, женщин не так много. Во-вторых, конкуренция, которая гораздо выше, чем среди мужчин. Я всегда говорю: то, что прощается мужчине в политике, никогда не будет прощено женщине. Глупость, сказанная мужчиной, воспринимается с иронией. Но если это сказала женщина, это будет клеймо, которое останется с ней на всю политическую карьеру, и об этом будут вспоминать очень долго.

Мне кажется, что конкуренция закаляет женщин. И сегодня политики, которые есть и на федеральном уровне, и на региональном, это состоявшиеся профессионалы. Я даже не говорю о гендерной принадлежности, я говорю именно об уровне профессионализма. Радует, что сегодня, с одной стороны, так востребован профессионализм. А с другой стороны, в нынешних непростых условиях важны те самые женские качества — эмпатия, неравнодушие и желание помочь. Я думаю, что в условиях сегодняшних реалий перспективы у женщин в политике гораздо выше.

— Сейчас все больше говорится о том, что женщина должна быть как можно более активна, в том числе в политике. Был даже принят документ, который дал развитие именно поддержке женщин на 2023–2030 годы. Можете подробнее рассказать, что это за документ и как он у нас будет реализоваться на региональном уровне?

— Да, это «Национальная стратегия действий в интересах женщин», уже вторая ее редакция. Принималась стратегия еще в то время, когда я была в Совете Федерации. Это была инициатива Валентины Ивановны Матвиенко по итогам первого Евразийского женского форума. Тогда мы попытались прописать те основные позиции, которые необходимы, чтобы женщина обладала не только разными правами, но и равными возможностями в реализации своих репродуктивных прав, а также прав на труд, на участие в политике и так далее.

Нынешняя стратегия несколько конкретизирована. Там появился ряд позиций, касающихся участия женщины и в бизнесе, и в креативных индустриях. Это пока некие рамки, которые еще не подтверждены никакими конкретными решениями. Взять, допустим, финансирование некоторых программ, касающихся семейной политики — они входят в ряд национальных проектов, и это уже некая заявка на то, что женщины в России объединились. И вот это как раз заслуга площадки Евразийского женского форума — разработать ту концепцию, которая позволит женщинам реализовать все свои права в полной мере и внести свой вклад в развитие страны.

Я думаю, что женщины на самом деле способны очень многое внести, и они уже это делают. Сегодня женщины очень активно включились в поддержку специальной военной операции. А посмотрите, сколько общественных объединений возникло! Вот проект «Женское движение Единой России» призван объединить тех женщин, которые встали в тылу, что называется, плечом плечу рядом со своими мужчинами. Сегодня «Женское движение Единой России» в нашей области — это такой актив молодых женщин. Также как и Союз женщин Челябинской области, которые объединились, чтобы оказывать поддержку воинам и их семьям, которые ждут своих близких.

Также одна из задач, которую мы для себя ставим — это сопровождение и поддержка женщин, которые решат баллотироваться на тех или иных выборах различного уровня. Для этого есть специальный наставнический проект «Женского движения Единой России». Он включает в себя поддержку молодых женщин-политиков. Молодых даже не по возрасту, а именно как политиков.

— Последний год был достаточно непростым на события мирового масштаба. И то, что происходит, естественно заставляет по-другому относиться к таким понятиям как Родина и патриотизм. Я знаю, что вы одна из первых поехали в зону СВО вместе с нашими губернатором. Это как-то изменило ваши взгляды на жизнь? Тем более вы там были уже не один раз. Что вы можете сказать по этому поводу?

— Одно дело, когда ты смотришь телевизор, другое — когда оказываешься там, видишь разрушенные дома, грустные глаза детей. Помню, как тогда они бросились к Алексею Леонидовичу со словами: «Что так долго? Мы вас так ждали! Хорошо, что вы пришли!». И наша задача сегодня — сделать максимум того, чтобы восстановить мирную жизнь.

Сегодня Челябинская область уже восстанавливает и Волноваху, и Ясиноватую, в том числе школы и детские сады, расположенные там. Сегодня уже 500 детей готовятся поехать в детские лагеря, чтобы не слышать взрывов и не бояться за свои жизни и своих близких. Вот эту задачу мы и решаем, и именно вот с тем чувством — когда ты сам лично видел этих людей, их просьбы, пожелания. Здесь уже нет никаких сомнений. Когда я прихожу к Алексею Леонидовичу и говорю о том, что надо еще 225 детей из Ясиноватой отправить в Крым, он просто подписывает документы, даже не задумываясь. Колоссальные ресурсы туда уходят! Но это того стоит, ведь нас ждут, чтобы как можно скорее там наступил мир.

И, конечно, у нас в регионе хорошая поддержка оказывается участникам специальной военной операции. Мы одни из первых приняли региональное законодательство, которое совершенствуются и по сей день. Там есть совсем незначительные категории, может быть, даже единичные случаи, которые не попадают в общую канву закона, но мы понимаем, что в жизни они есть, поэтому эти изменения вносятся.

Также подписан указ президентом о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». И наша задача, конечно, — это, в том числе, и поддержка уже ветеранов боевых действий, семей погибших, и создание необходимой реабилитационной базы тем нашим мужчинам, которые будут возвращаться из зоны СВО. Поэтому задач достаточно много. Нам когда-то казалось, что ковид ставил перед нами сложные задачи. Но теперь это кажется таким незначительным. Хотя, конечно, тот период тоже был связан с избыточный смертностью людей, с теми с задачами, которые возникали на пике заболеваемости. Но сегодня, мне кажется, задачи гораздо важнее. Как говорят наши руководители, это, прежде всего, восстановление справедливости. Это не столько и не только про льготы и пособия — это именно про справедливость. Мы в ответе перед теми, кто сегодня защищает нашу страну.

— Отдельная тема — это всесторонняя помощь женам и матерям участников СВО, как на региональном уровне, так и на подшефных территориях — в Волновахском и Ясиноватском районах ДНР. В феврале, во время визита в организацию «Шьем нашим», вы сами поработали за швейной машинкой и призвали всех жителей региона помогать бойцам СВО. Хотелось бы узнать о том, как помогают в регионе нашим женщинам, которые собирают гуманитарную помощь и отправляют гуманитарные грузы. Это ведь тоже одно из направлений партийного движения?

— Да, мы взаимодействуем и с Аленой из движения «ZOV.Челябинск», и с Надеждой Солдатенковой. Они мне могут написать: «У нас проблема. Надо отправить груз». Или — «Мы хотим сделать вот такой проект. Как вы считаете?». Поэтому мы собрали видеоконференцию, подключили абсолютно всех женщин, которые оказывают гуманитарную помощь на наших территориях, в наших муниципалитетах. Они познакомились, обменялись контактами и сегодня общаются друг с другом, помогают, если кому-то что-то надо отправить.

Наша задача как женского движения — объединить весь потенциал женских общественных инициативных групп, которые есть, чтобы они, в свою очередь, объединились в поддержке. Это крайне важно, особенно, когда пишут родные. Очень много пересечений получается.

Недавно группа наших женщин — представителей творческих коллективов — ездила в зону СВО и выступала перед бойцами. Для них это крайне важно. Это настоящая отдушина в те недолгие периоды боевого молчания. Но показательно, что в эту поездку согласились поехать только женщины. Это настоящее мужество, которое скрыто за улыбками и добрым взглядом. Они поехали туда и выступили на передовой, такие хрупкие, но сильные внутри.

— А как у нас в области обстоит ситуация с женским предпринимательством? Традиционно его связывают всегда со сферой услуг и образования. Что можно сделать для привлечения женщин в техническое предпринимательство, в IT-технологии?

— Здесь сложно что-то сделать. Для проекта женского движения основная задача здесь — популяризация этих специальностей среди девочек в школах и в институтах. К сожалению, сложилось такое мнение, что технологическая отрасль — это всё-таки больше для мужчин. Но мы готовы популяризировать эти профессии. Например, мы были с Алексеем Леонидовичем в механико-технологическом техникуме, где нам сказали, что еще 20 лет назад токарями были только женщины. И посмотрите, сегодня на предприятиях оборонно-промышленного комплекса за станки тоже встают женщины. Они уходят с гражданских специальностей, понимая, что сегодня это крайне важно. Они выдерживают огромные нагрузки, которые сейчас там бывают — это и сверхурочные работы, и ночные смены. Руководители предприятий тоже отмечают эту выдержку женщин, их готовность работать столько, сколько нужно.

Недавно полномочный представитель президента Владимир Владимирович Якушев награждал работников ОПК — 90% награждённых были женщины. Мы часто не видим эту сторону жизни, но сегодня на многих таких предприятиях работают именно женщины, это интересный факт.

Для нашей гостьи — розовый шоколад из линейки здорового питания компании «СоюзПищепром» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Еще одна тема, про которую мы не можем не поговорить — это женское здоровье. Наверное, надо начинать девочек с самого детства приучать приоритетному отношению к себе. Зачастую женщины всё время на работе или занимаются домом. Они просто забывают о себе самой, потому что думают обо всех, кто рядом. Окружают заботой свою семью, помогают коллегам, но про самих себя забывают. Что можно сделать в этом направлении?

— Вы абсолютно правы, есть такая вот жертвенность у наших российских женщин. Сначала мы для семьи, для детей, и только потом для себя. Но, к сожалению, порой болезни не щадят женщин. Те же онкологические заболевания молодеют с каждым годом. Мы недавно проводили опросы силами страховых компаний, и 92% респондентов, большинство из которых, конечно, женщины, ответили, что прийти на диспансеризацию им не хватает времени. Но нужно понимать, что выявляемость онкологических заболеваний на первых стадиях — это, прежде всего, диспансеризация, которую мы должны проходить каждый год, чтобы избежать рисков для здоровья и исключить именно вот такие тяжелые патологии.

Во-вторых, мне кажется, очень важно переходить на здоровое питание, поддерживать физическую активность, а главное — позитивность мышления. Очень многое зависит от женщины и ее настроя, от ее ощущений, от вот той гармонии, которая должна быть в ней, чтобы были счастливы и ее дети. Я думаю, что несчастливая женщина не может воспитать счастливых детей, и об этом тоже надо помнить. Искать эту гармонию в себе, даже если кажется, что все вокруг плохо.

Поэтому я призываю женщин думать о себе, искать позитивные моменты в жизни и главное — не забывать о своём здоровье. Это, наверное, самый ценный ресурс и конкурентное преимущество, которое есть в нынешнем мире. Если не будет здоровья, все остальное не имеет смысла.

Многие поликлиники сейчас работают по субботам, поэтому возможность найти время на диспансеризацию есть, и это крайне важно, потому что потом иногда бывает уже слишком поздно. Это несложно — сегодня сдать общий анализ крови, пройти необходимые исследования. И это снимает большие риски.

— Личный вопрос. Какая женщина была вашим кумиром в детстве и отрочестве и почему?

— В детстве я зачитывалась книгами о Великой Отечественной войне, пыталась примерить на себя те подвиги, которые совершали женщины в то время, оценить, смогу ли я это сделать или не смогу. Тогда героем для меня была Зоя Космодемьянская.

В студенческий период меня впечатляла Маргарет Тэтчер, ее хладнокровие и умение донести свою позицию для населения. Она была очень сбалансированным политиком, схожа с ней в этом была Ангела Меркель.

Ну, а в дальнейшем, когда ты сам состоялся, сложно искать кумиров. Но каждая женщина является уникальной и в каждой что-то хочется отметить и заметить. Искрометность ума Ирины Хакамады, потрясающее чувство стиля и умение держаться Валентины Ивановны Матвиенко. Или, например, Ирина Анатольевна Яровая — замечательный политик с этакой мужской харизмой, она тоже привлекательна для меня. Каждая несет в себе те качества, которые восхищают.

Говорят, что женщинам не свойственно хвалить друг друга и оценивать. Но я действительно считаю, что у нас очень много достойных женщин.

— И последний вопрос. Вы очень много путешествуете, часто бываете в командировках. Назовите пять вещей, которые всегда есть в вашей сумочке.

— Я не отношусь к женщинам, которые ничего не могут найти в своей сумке. У меня в принципе все очень лаконично: косметичка, зарядное устройство для телефона, iPad, влажные салфетки, салфетки для очков. Пожалуй, все. Еще, наверное, какая-то книжка, если лечу в самолете. Этого вполне достаточно.

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