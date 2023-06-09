В Златоусте на заводе произошел взрыв, погибли два человека

Два человека погибли, еще один в больнице

На «Златоустовском заводе бетоносмесительного оборудования» произошел взрыв газа.

В соцсетях сообщают, что ЧП произошло, когда рабочие проверяли цистерну на герметичность. Главный инженер производства от комментариев отказался.

Источник КП-Челябинск рассказал, что погибли два человека. Еще одного в тяжелом состоянии доставили в больницу. Прогнозы врачей неблагоприятные.

— Медики оказывают всю необходимую помощь, — заявили в региональном министерстве здравоохранения.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности: в емкость неправильно подали давление.

В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что на заводе разгерметизировалась емкость для отопления. Пожара после этого не возникло.

— Для ликвидации данного происшествия силы и средства МЧС не понадобились, — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе СУ Следственного комитета по Челябинской области сообщили, что после происшествия на заводе возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при выполнении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

– В вечернее время 8 июня на территории предприятии при проведении работ произошла резкая разгерметизация изделия. Двое рабочих получили смертельные травмы, одному причинены телесные повреждения, — рассказали в СУ СК.

На заводе сейчас работают следователи. Ход расследования взяли на контроль в руководстве ведомства.

В феврале на заводе произошло другое ЧП - горели помещения. Для устранения пожара привлекли 10 пожарных расчетов.

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