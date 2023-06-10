На плите за стойкой по трое суток готовятся бульоны. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Заведения с аутентичной кухней в Челябинске – это всегда интересно. Их открывается не так много и почти всегда они вызывают ажиотаж, который, впрочем, не всегда длится долго. Совсем недавно огромные очереди выстраивались возле кей-поп кафе Chicko, а теперь открылся ресторан, который специализируется на японской лапше рамен, которая на родине почитается как фаст-фуд. Корреспондент КП-Челябинск одним из первых побывал в JOWU Ramen Bar, пообщался с владельцем и делится впечатлениями.

«Мы делаем аутентичный рамен, а это блюдо не для всех»

Рамен в Японии, как бургер в США или пельмени у нас – чаще не просто еда, а целая философия вкуса, эстетики и ритма жизни. Это блюдо не только лапша с мясом и несколькими добавками в наваристом бульоне, обязательно налитом в глубокую миску, а культурный феномен. И если западный фаст-фуд или хорошую шаурму в Челябинске научились готовить круто, то из азиатской еды, наверное, город похвастаться может только обилием точек с качественными роллами. И вот на перекрестке улицы Красной и проспекта Ленина открывается заведение, авторы которого обещают аутентичный рамен.

Так выглядит рамен. Цвет искажен из-за яркого освещения. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

– Мы не русифицируем продукт. Мы делаем аутентичный рамен, а это блюдо не для всех. Кому-то заходит и он сразу влюбляется, кому-то вообще не нравится и ничего с этим не сделать. Не понравилось – значит, не твое. Мы не дорабатываем продукт, чтобы он понравился русскому потребителю. Мне кажется, что когда ты это делаешь, то жестко обманываешь и самого себя, и потребителя, – объясняет ресторатор Евгений Миркин.

Новый by JOWU не первый в стране. Ранее заведения открылись в Екатеринбурге и на Красной Поляне (Краснодарский край). Основал его Евгений Миркин – уральский ресторатор родом из Челябинска. Ему всего 31, совсем «понты» для этого бизнеса, а за спиной у него уже несколько уникальных и совершенно разных заведений. Раменом он горит и, как мастер кунг-фу год за годом отрабатывает приемы, так Евгений постигает блюдо уже более шести лет.

Даже на потолке написано "аутентичный рамен". Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Важная деталь - зал разделен на зоны с двумя барами. За одним готовят пиццу. Пекут ее в специальной американской печи на газу, но так, как это делают в Японии. Жителям островов давным-давно полюбилось итальянское блюдо, «присвоенное» штатами, и они научились делать его по-своему. По этой же технологии и создается Unity Pizza – так называется эта часть заведения. Вторая половина – стойка, за которой ароматно побулькивают кастрюли с бульонами. Самый необычный, свиной, здесь готовят целых 72 часа. Кости в таком случае сами отделяются от мяса и оседают где-то на дне.

Обстановка в «споте», как его называют авторы, стильная – кирпичные лофт-стены украшены морем ярких картинок и плакатов из аниме. На стене висит неоновая голова в стиле традиционного рисунка. В углу ковер, на котором стоят дизайнерские кресла. Особенно меня зацепила одна деталь – на старых пузатых телеках здесь показывают аниме с субтитрами! Обычно эту деталь упускают и в заведении часто можно обнаружить себя смотрящим в экран, где идет какой-то фильм, но что происходит, без знания сюжета, понять нельзя. А тут можно поесть, глянуть 15 минут из «Принцессы Мононоке», прийти домой и досмотреть. Отлично.

В печи готовят неаполитанскую пиццу по японскому рецепту. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Меню здесь по QR-коду. По позициям: несколько видов рамена, немного другой лапши, закусок и салатов. Из напитков: азиатское пиво, сидры, Coca-Cola из Японии (на вкус, к слову, как российская). Чая пока нет, но Евгений объясняет – место не про это. Он будет, причем из Китая, но это не флагман заведения. А еще сюда можно прийти со своим кофе.

Блюдо не для всех

– Кофе в меню у нас нет, но мы совсем не против, если люди придут со своим. Здесь несколько кофеен подряд, почему бы людям не взять его и не зайти потом к нам, – справедливо рассуждает Миркин.

Гедза. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Меня подкупила бесплатная вода. Да, здесь с вас не сдерут те же 100 рублей за 0,5 минералки. Это всегда бесит и сильно портит впечатление от места. Приходишь, значит, в гости, а тебе даже воды плеснуть не могут. А здесь, учитывая острые блюда и не самую обычную карту напитков, это решение – сродни гениальному.

Я взял рамен с курицей, газировку, маринованное яйцо и гёдза, по-простому японские пельмени. Подача быстрая. Колу поставили сразу. На вкус как та, что производили в России. Очень быстро принесли яйцо. Какого-то маринада, честно, я не ощутил – будто обычное всмятку. Но к пивку такая закуска, наверное, пойдет на ура.

Моей спутнице блюдо показалось недостаточно соленым. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Гедза я люблю. Вплоть до того, что младшую кошку за ее огромные анимешные глаза и пузо, покрытое светлой шерстью, назвал в честь этих азиатских пельменей. И эти оценил. Внутри креветка, снаружи – тонкое, но будто чуть сыроватое тесто. Всего, кажется, в меру. Блюдо тает во рту. После первой и второй штуки хочется еще, но на третьей понимаешь – больше шести, лежащих на тарелке, съесть будет трудно.

И вот оно – царь-блюдо, рамэн. Порция огромная. Приятно пахнет специями, заигрывая с аппетитом. На каждом столике, к слову, стоят четыре соуса: кунжутное масло, острый чили, масло васаби, и экзотичный вустерский соус. Перед подачей все объясняет официантка и подсказывает – здесь подошел бы вот этот остро-сладкий чили. Щедро бахаю его. И начинаю палочками наматывать лапшу. Она собственного приготовления, не слишком толстая и не слишком длинная, все в меру. Также в супнице нежная курица, зелень и кунжут. От вкуса хочется говорить как персонаж из аниме и жрать как персонажи из него же – приставляя миску ко рту и впихивая все в рот палочкой. Не люблю преувеличивать, но, на мой взгляд, этот рамен – один из лучших в моей жизни.

Стильная неоновая картина. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Впрочем, прав был Евгений, когда говорил, что блюдо это вообще не для всех. Моей спутнице, например, оно показалось слишком жирным и недостаточно соленым. Говорит, хотелось добавить простого красного перца и обычной соли. Доедать за ней пришлось мне.

Ресторатор подчеркивает – для заведения нужно было место в центре не только потому, что здесь высокая проходимость. Но и потому, что здесь всегда тусовались представители субкультур. К кому относится Миркин и его команда? По его словам – к банде любителей рамена. Похоже, теперь к ним присоединяюсь и я. Надеюсь, драться с эмо или получать от гопников мне не придется.

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