И от этой еды люди сходят с ума? Обзор корейского стрит-фуда Chicko

Выглядит аппетитно, а на вкус?

Открытие корейского стрифуда Chicko вызвало невероятный ажиотаж в Челябинске. В первый же день фанаты азиатской кухни выстроились в огромную очередь, и она не прекращалась до конца рабочего дня. Что же там такого вкусного? Журналист КП-Челябинск попал в этот оазис корейского стритфуда и непонятных слов. Публикуем его мнение о новом заведении и экзотических блюдах.

ОХ, КАКИЕ МУКИ: ЧТО ЗА КИМПАБЫ И ОМУКИ?!

— Сразу оговорюсь, что я не кулинарный критик, рос на маминых котлетках с пюрешкой. Плюс не фанат всех этих корейских приколов, дорам и группы BTS. Чимина от Чонгука не отличу, но попробовать еды в новом месте хочется. Периодически я пытался попасть в ресторанчик, когда проходил мимо, но там постоянно была очередь на крыльце. Спустя две недели, мне улыбнулась удача.

На входе встречают две картонные статуи каких-то парней. Кто такие — без понятия. Из корейцев я знаю только Ким Чен Ына и футболиста Пак Чи Сона. И это были точно не они. А один и вовсе чем-то похож на Егора Крида.

Узнали? Согласны?

Нас с девушкой провели за столик и дали меню. Кстати, посадка здесь очень тесная. Я сидел и буквально соприкасался локтями с мужчиной за соседним столом. Может, в ваших Сеулах так принято, а вот мне хотелось побольше пространства.

Меню наполнено неизвестными для меня словами. Какие-то омуки, кимпабы, токпокки, раппоки... О, том ям! Его мы знаем. Но пробовать решили что-нибудь новенькое. Вряд ли люди часами стояли в очереди, чтобы навернуть том яма. Заказали в сумме на 1600 рублей и сели ждать.

«МАМ, ПАП, ДА СЕЙЧАС ВСЕ ЭТО ЕДЯТ!»

Ожидаемо в заведении играет корейский поп, причем довольно громко. Понравился интерьер. Азиатские светильники, свисающие над столами, плакаты популярных групп, нарочно слегка потертые и порванные — выглядит все довольно стильно. Поток людей нескончаемый. Многие заходят и берут еду с собой. В зале остаются преимущественно школьники, фотографируются с картонными кумирами. Некоторые приходят с родителями, но далеко не все взрослые в теме. Смотрят в меню и с огромными глазами (то ли от ценника, то ли от непонятных слов), произносят:

— Пошли отсюда...

И уходят вместе с ребенком, который так хотел попробовать любимый кимчи Чимина... Эх. Детских разочарований здесь не меньше, чем радостей.

Так выглядит зал корейского ресторанчика

А ЭТОТ СОУС ТОЧНО ДЛЯ ЕДЫ?

Наконец нам принесли еду. Первое на пробу — токпокки. По сути, это рисовые клецки, тушеные в остром соусе с капустой, рыбным блинчиком и яйцом. Запах мне показался отвратительным. Наверняка, есть любители этого соуса, но точно не я. Отголоски этой субстанции преследовали меня еще несколько часов. Допускаю, что этим соусом в Корее пугают детей, которые не слушаются родителей.

Клецки из-за него были очень скользкие, есть совсем неудобно. На вкус хорошо, если бы не соус. Он буквально все испортил. Из всего блюда мне понравилось яйцо. Мое почтение. Рыбный блинчик, он же омук — просто очень тонкий кусочек «морского языка».

Тот самый токпокки...

Следом попробовал хваленый корн-дог. И он невероятно вкусный! Панировка из картошки фри и очень-очень много сыра! Просто великолепно. Сама сосиска была так себе, но панировка украла мое сердце. Кстати, это блюдо весьма приближено к европейской кухне. Наверное, поэтому оно мне и понравилось.

Следом шли кимпаб — роллы, только какие-то тонкие. Внутри овощи, рис, омлет и тунец. По вкусу прям стандартный ролл, где преобладают овощи. Неплохо, но по привычке хотелось окунуть в соевый соус. А его к кимпаб не подают. Был вариант вернуться к тому злосчастному соусу, но лучше уж всухомятку.

Замурованная в картошку фри сосиска в тесте — прекрасна

ПИТЬЕ СО ВКУСОМ РАЗМОКШЕЙ ПЕЧЕНЬКИ

Напитки. Думал попробовать корейскую соджу. Это у них что-то вроде водки, только более щадящая. Говорят, очень популярна в Корее, но в этом заведении ее не было. В итоге взял какую-то японскую газировку. Очень вкусная, напоминает ушедший «Спрайт», только слаще.

А еще взяли на пробу Бабл ти. Написано, что это «напиток, покоривший весь мир». Ну, что ж. Из обилия вкусов выбрали «Таро милк». В описании сказано, что «по вкусу напоминает печеньки». И это чертовски честное описание, но есть нюанс. По вкусу печенька словно упала в стакан с водой и пролежала там пару суток. И всю эту жижу теперь приходится пить. На дне стакана лежат маленькие безвкусные шарики, которые через трубочку залетают в рот с бешеной скоростью. Приходится плотно прижимать язык к небу, чтобы шарик не влетел прямо в горло. Не хочется умереть под кей-поп, поперхнувшись непонятной экзотикой, знаете ли.

Трапеза закончилась, и эмоции больше негативные. Не наелся, да и вкусы здесь явно на любителя. Фанаты наверняка будут в восторге. Если вы смотрите корейские дорамы, где ваш любимый персонаж за обе щеки уплетает токпокки, помните: экран не передает запах. Разок попробовать здешние блюда можно, но второй раз в это заведение я вряд ли приду. По ценнику чуть выше среднего, а если учесть, что это стритфуд — даже дороговато. Но дело не в этом. Просто мне больше по душе борщик с пампушечкой или картошка с селедочкой.

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