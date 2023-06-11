Челябинская область в 2024 году станет столицей Всероссийской зимней Спартакиады среди сильнейших спортсменов регионов

В Челябинской области соревнования зимней Спартакиады сильнейших пройдут по семи видам спорта. Фото СБР

В Министерстве физической культуры и спорта Челябинской области сообщили, что Минспорт России официально объявил о проведении II Всероссийской Спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года. Отмечается, что во Всероссийской спартакиаде будут представлены 14 видов спорта: биатлон, бобслей (в том числе скелетон), горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт (в том числе шорт-трек), лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, альпинизм (ски-альпинизм), сноуборд, фигурное катание на коньках, фристайл и хоккей. Лучшие спортсмены, которые будут представлять свои регионы и федеральные округа разыграют 108 комплектов наград.

Зимняя Спартакиада сильнейших пройдет по программе XXV Олимпийских зимних игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия).

В Челябинской области пройдет основная программа Спартакиады по семи видам спорта – сноуборду, фристайлу, горнолыжному спорту, конькобежному спорту, фигурному катанию на коньках, биатлону и хоккею. В Челябинске состоится церемонии открытия и закрытия. Сами состязания развернутся на спортивных объектах Челябинской области, в том числе, в Златоусте и Миассе.

— Благодарны руководству Минспорта России за выбор нашего региона, искренне рады возможности подарить болельщикам незабываемый спортивный праздник, возможность увидеть собственными глазами яркие победы и новые рекорды российских спортсменов, — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Соревнования по лыжному двоеборью, прыжкам на лыжах с трамплина, альпинизму (ски-альпинизму) пройдут в Свердловской области. В Краснодарском крае состоятся соревнования по бобслею и санному спорта, в Тюменской области по лыжным гонкам, в Красноярском крае по керлингу.

— Челябинская область готовится принять самые масштабные соревнования зимнего сезона 2024 года в России! Это огромное событие для нашего региона. Мы благодарны Министерству спорта РФ за оказанное доверие и уверены, что сможем не только провести Всероссийскую спартакиаду на самом высоком уровне, но и превратить ее в незабываемое яркое событие для болельщиков и участников, – рассказал министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб.

Напомним, в прошлом году Челябинск уже принимал Всероссийскую спартакиаду сильнейших спортсменов России по легкой атлетике. Соревнования прошли на легкоатлетическом стадионе имени Елены Елесиной и собрали свыше 17 тысяч болельщиков.

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