Не старье, а винтажная классика: в Челябинске на Театральной площади собрались более ста ретро-автомобилей

Молодожены пришли на фестиваль сразу после регистрации.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске на Театральной площади прошел фестиваль ретро-авто «Машина времени». Десятки реставраторов привезли больше сотни винтажных машин, мотоциклов и другой техники из прошлого. Некоторые из них уникальны. Окунуться в атмосферу прошлого можно с фоторепортажем КП-Челябинск.
Ретро - это не только про автомобили.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Большинство машин внешне в идеальном состоянии.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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