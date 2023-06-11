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Общество11 июня 2023 6:35

Не старье, а винтажная классика: в Челябинске на Театральной площади собрались более ста ретро-автомобилей

В Челябинске прошел фестиваль ретро-техники «Машина времени»
Олег КОСТЕНКО
Молодожены пришли на фестиваль сразу после регистрации.

Молодожены пришли на фестиваль сразу после регистрации.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске на Театральной площади прошел фестиваль ретро-авто «Машина времени». Десятки реставраторов привезли больше сотни винтажных машин, мотоциклов и другой техники из прошлого. Некоторые из них уникальны. Окунуться в атмосферу прошлого можно с фоторепортажем КП-Челябинск.

Ретро - это не только про автомобили.

Ретро - это не только про автомобили.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Большинство машин внешне в идеальном состоянии.

Большинство машин внешне в идеальном состоянии.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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