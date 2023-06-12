Соль была нефтью, когда не было нефти: в Челябинске открылась первая в России выставка солонок

Эти солонки, похожие на шкатулки, называются «тронные». Фото: Челябинский музей изобразительных искусств

«Белое золото» и «белая смерть» — это все про соль. Без нее любимые блюда будут невкусными, но в больших количествах она губительна. Сейчас соль стоит так дешево, что ее наличие кажется само собой разумеющимся. Но так было не всегда.

Соль была нефтью, пока не начали добывать нефть, говорят историки. Чего стоят одни только соляные бунты. Впрочем, что далеко ходить: в любой непонятной ситуации наш народ скупает соль (а еще гречку).

А раз продукт был ценным, то и посуда для него была особенной. В Государственном музее Изобразительных Искусств посвятили русской солонке целую выставку. Кстати, открытие приурочили к 83-летию музея. На ней представлено около 200 солонок от начала XIX до начала XX веков. Экспозиция «Русская солонка» представлена предметами Всероссийского музея декоративного искусства из Москвы, Челябинского государственного музея изобразительных искусств и его директора Станислава Ткаченко, а также частных коллекционеров Егора Хребтова и Вячеслава Нестерова.

Солонки поставили на зеркала, чтобы можно было лучше рассмотреть узор и «подглядеть» клеймо. Фото: Челябинский музей изобразительных искусств

— Началось все с того, что у приятеля, который занимается антиквариатом, я увидел солоночку. Тогда я еще не до конца понимал, что это за предмет — он был такой маленький и симпатичный… Я спросил: что это? Он сказал, что это дореволюционная солонка. И я попросил ее посмотреть, взял в руки и ощутил трепет, потому что она была тяжелая, маленькая, от нее веяло такой энергетикой, и я влюбился с первого взгляда, — рассказал Егор Хребтов. — Это была солонка в форме чугунка — совершенные пропорции, не добавить и не убавить. И я решил ее купить. Подумал, что поставлю у себя где-то на полочке, а потом я стал читать о них.

Узнав от своего знакомого, как он определил автора солонки и то, что существует определенный каталог Егор Хребтов сразу принялся за изучение данной темы:

— Я, естественно, нашел этот каталог и начал изучать, оказывается там целый мир солонок. Очень много дореволюционных мастеров делали солонки. Меня просто затянуло, мне показалось что это самодостаточный предмет, относительно недорогой, компактный и очень красивый.

Егор Хребтов — один из коллекционеров, предоставивших предметы для выставки. Фото: Челябинский музей изобразительных искусств

Егор Хребтов собирает солонки около 7-8 лет. Покупал на сайтах бесплатных объявлений, аукционах, обменивал в других. Той самой первой солонки на выставке, к сожалению, нет. Коллекционер обменял ее на другую, но на выставке есть похожая солонка-чугунок. Когда предложили показать свою коллекцию на выставке, согласился не раздумывая.

— Мне показалось, что солонка как символ немного подзабыта. А это мощнейший сакральный символ Русского дома, русских традиций, который был в каждом доме. И я подумал: неправильно, чтобы это где-то пылилось.

Коллекцию можно увидеть и после того как завершится выставка в музее:

— Я открыл небольшое арт-пространство на Свободы, 2, в креативном пласте, называется «Люба Петя». Была идея сделать место, где можно было бы хранить коллекции необычных предметов и показывать их. И я думаю, после того, как завершится выставка в музее, коллекция переедет туда.

Экспозицию сделали в виде лабиринта, стены украсили орнаментами. Фото: Челябинский музей изобразительных искусств

О «Русской солонке», как о выставочном пространстве на рассказала куратор Виталина Силина.

— Это первая в России экспозиция художественных солонок, выставка, посвященная столь необычному и нетривиальному бытовому предмету, который кажется простым и обыденным только на первый взгляд. На самом же деле он таит в себе множество загадок и необычайно интересен! И вот как раз для того, чтобы развеять миф о простоте и «не интересности» русской солонки была создана наша прекрасная выставка.

Выставка будет интересна всем категориям зрителей, независимо от возраста или профессиональной принадлежности, так как ее смогли адаптировать для каждого: самые маленькие посетители музея знакомятся с русской солонкой через пословицы, поговорки, мифы и легенды связанные с солью. Профессионалам будет интересно проследить эволюцию бытового предмета и оценить, как в целом выстроена наша экспозиция. Людям не искушенным музейным делом будет просто приятно полюбоваться на уникальные образчики декоративно-прикладного искусства и волшебный русский стиль.

На выставке проводятся экскурсии, где рассказывают об искусстве создания солонок и как менялась ценность соли. Фото: Челябинский музей изобразительных искусств

Мы привыкли, что современные солонки выполнены из различных материалов: керамика, метал, кто-то вообще не пользуется солонкой. На выставке не ограничивались не в материалах ни в техниках изготовления солонок. Есть изделия из дерева, бересты, кореньев, металла, стекла, фарфора. А изюминкой экспозиции стали прекрасные богато украшенные солонки из серебра. Единственное, чем ограничились в музее — это временной промежуток. Все представленные в экспозиции солонки относятся к XIX-первой трети ХХ века. Большую часть коллекции занимают серебряные солонки.

— По материалу солонки мы уверенно можем сказать, кто пользовался этой вещью, — отмечает Виталина Силина. — В частности, серебряные солонки были неотъемлемой частью привилегированного сословия, дворянского. Только обеспеченные люди могли позволить себе такие статусные вещи. Кроме того, можно понять, что данные солонки служили не для хранения очень редкой и дорогой соли, а исключительно для сервировки стола, что в свою очередь подчеркивает статус и значимость человека, подле которого стояла такая солонка.

Слева — еще одна популярная форма солонки — «утица». Утка считается символом материнства и... сокрытия кладов. Фото: Челябинский музей изобразительных искусств

Солонки сильно отличаются солонки по размеру: есть совсем крошечные, буквально пару сантиметров, а есть большие куда войдет и целая пачка соли.

— Это, опять-таки, отсылает нас к классовому разделению. Представленные на выставке деревянные солонки предназначались для именно хранения соли, которая была очень дорогой и ценилась невероятно. Серебряные же солонки явно были сервировочными и подчеркивали статусность хозяина и важность гостя, — отметила Виталина Силина.

Кстати, на открытии выставки коллекционерам задали вопрос, какие солонки стоят на их столах. Кто-то похвастался английской утварью, а кто-то скромно ответил: «Из Икеи». Впрочем, с учетом закрытия популярного магазина, и эта солонка когда-нибудь может стать экспонатом.

Выставка будет работать до 20 августа.

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