Часть проспекта Ленина в Челябинске отдадут под выделенные полосы

Новые выделенные полосы появятся на четырех улицах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выделенные полосы для общественного транспорта в Челябинске сформируют на проспекте Ленина, а также по улицам Рождественского, Чичерина и Молодогвардейцев. О планах по реорганизации трафика сообщили на совместном брифинге регионального Миндортранса и городской администрации.

Выделенные полосы появятся не на всем протяжении улиц, а на наиболее напряженных участках:

— проспект Ленина (от улицы Героев Танкограда до площади Революции);

— ул. Рождественского (от пр. Ленина до Копейского шоссе, исключая бутылочное горлышко под мостами);

— ул. Чичерина (от ул. Бейвеля до ул. Бр. Кашириных);

— ул. Молодогвардейцев (от Краснопольского пр. до пр. Победы).

На проспекте Ленина в районе площади Революции будет даже кусочек с двойной выделенкой, чтобы автобусы и троллейбусы могли объезжать выстраивающиеся на остановке маршрутки, не выходя в общий поток. К концу 2024 года маршруток, по плану транспортной реформы, должно стать меньше, и тогда двойную полосу могут ожидать преобразования.

До начала реформы Челябинск был последним среди российских миллионников по протяженности выделенных полос. К концу этого года региональный Миндортранс рассчитывает вывести город если не в лидеры, то по крайней мере в достойные конкуренты.

— Тянуть с созданием выделенок больше нельзя, — говорит вице-мэр Челябинска по дорожному хозяйству Андрей Ксензов. — В ближайшее время количество новых автобусов большого класса в парке города достигнет трехсот, на подходе еще двести машин среднего класса. Не давать им никакого приоритета - это неправильно. В том числе потому, что общественный транспорт должен зарабатывать на выручке от перевозок.

Как отмечает замминистра транспорта области Александр Егоров, практика внедрения первого «выделенного» коридора на Комсомольском проспекте показала, что скорость общественного транспорта возросла на треть. А опыт других городов, где уже во многих местах создали обособленные полосы, подтверждает: их внедрение сокращает время поездки на 25%,

Создание выделенных полос - это не просто изменение разметки улиц. В одних местах хватит и «перерисовки» («Дорожная революция» 2011 года, хоть и уничтожила деревья, дала нынешним транспортным инженерам возможность безболезненно добавлять новые полосы, не убирая старые. Это возможно потому, что нормативная ширина полосы 3 м 25 см, а в Челябинске есть даже шестиметровые). В других местах будут добавлять секции светофоров и перенастраивать время горения, создавать поворотные полосы, сдвигать стоп-линию ближе к перекрестку. Знаки, конечно, тоже поменяют, так что первое время автомобилисты будут испытывать трудности даже на привычных маршрутах. Все изменения обещают закончить в октябре 2023 года. В результате к концу этого года в Челябинске будет в общей сложности 34.2 км выделенных полос. Все это позволит сделать расписание общественного транспорта более точным. В Миндортрансе резюмировали, что пассажирам станет значительно удобнее планировать поездки и быстрее добираться до пункта назначения.

КСТАТИ

Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской Алексей Нечаев также рассказал о планах по развитию дорожной сети в регионе. По его словам, на эти цели в 2023 году заложено почти 24 млрд рублей. Средства направляются на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог, еще порядка 50% получают муниципалитеты. Все работы ведутся в рамках проекта «Дорожный рывок».

— В этом году в нормативное состояние приведут более 700 км дорожного полотна, из них на 150 км ремонтные работы уже выполнены, — отметил Алексей Нечаев. — Основное внимание уделяется опорной сети региональных дорог – это порядка 2000 км. Продолжаем перевод щебеночных дорог в асфальтобетон, выполняем работы на мостах и путепроводах.

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