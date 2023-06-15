Выбрали лучших: в Челябинске подвели итоги конкурса «Клиника года-2023»

Фото: Вадим АРХИПОВ

В Челябинске подвели итоги народного конкурса «Клиника года-2023». Лучшие медучреждения выбирали сами пациенты в голосовании, министерство здравоохранения региона, партнеры премии и тайный пациент.

Итоги конкурса объявили сегодня вечером на церемонии вручения наград. Накануне Дня медицинского работника в теплой атмосфере врачи поздравили друг друга с наступающим праздником, весело провели время и получили заслуженные награды.

Итоги «Клиники года-2023»

Народный рейтинг:

1. Лучший фельдшерско-акушерский пункт по итогам голосования на сайте chel.kp.ru

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница с. Долгодеревенское»

2. Лучшая лаборатория по итогам голосования на сайте chel.kp.ru

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины», г. Челябинск

3. Лучшая узкопрофильная клиника по итогам голосования на сайте chel.kp.ru

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения

«Областная психоневрологическая больница № 5», г. Магнитогорск

4. Лучший родильный дом по итогам голосования на сайте chel.kp.ru Государственное бюджетное учреждение здравоохранения

«Родильный дом областной клинической больницы № 2», г. Челябинск

5. Лучшее отделение неотложной помощи по итогам голосования на сайте chel.kp.ru

Государственное автономное учреждение здравоохранения

«Городская клиническая больница №6», г. Челябинск

6. Лучшее медицинское учреждение, оказывающее помощь детям по итогам голосования на сайте chel.kp.ru Государственное автономное учреждение здравоохранения

«Городская клиническая больница №9», г. Челябинск

7. Лучшая участковая служба по итогам голосования на сайте chel.kp.ru

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 8», г. Челябинск

8. Лучшее медицинское учреждение, оказывающее помощь взрослому населению по итогам голосования на сайте chel.kp.ru

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница», г. Челябинск

9. Лучший клиентский сервис среди многопрофильных клиник по итогам голосования на сайте chel.kp.ru в следующих номинациях:

самые вежливые администраторы

самый информативный сайт

самая чистая клиника

самый быстрый сервис

самое уютное пространство

лучшее соотношение цены-качества

Медицинский центр «ЛОТОС», г. Челябинск.

10. Лучший клиентский сервис среди узкоспециализированных клиник по итогам голосования на сайте chel.kp.ru

Центр лечения позвоночника и суставов «Доктор Ост», г. Челябинск

11. Лучший диагностический сервис по итогам голосования на сайте chel.kp.ru

«МЛЦ»

12. Лучшая премиальная стоматология по итогам голосования на сайте chel.kp.ru

Стоматология «Белый Кит», г Челябинск

13. Лучшая детская стоматология по итогам голосования на сайте chel.kp.ru

Стоматологическая клиника «ЭТАЛОН», г.Челябинск

14. Лучший частный стоматологический кабинет/клиника по итогам голосования на сайте chel.kp.ru

Стоматологическая клиника «ЭТАЛОН», г.Челябинск

15. Лучшая сетевая стоматология по итогам голосования на сайте chel.kp.ru

Стоматологическая клиника «Вэладент», г. Челябинск

Выбор Министерства здравоохранения:

1. Лучший фельдшерско-акушерский пункт

ГБУЗ Районная больница с. Долгодеревнское.

2. Лучная узкопрофильная клиника

ГБУЗ Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины.

3. Лучший родильный дом

Родильный дом ГАУЗ Городская больница №2 г. Миасс.

4. Лучшая лаборатория

ГБУЗ Челябинская областная станция переливания крови.

5. Лучшее отделение неотложной помощи

ГАУЗ Городская клиническая больница №6 г. Челябинск.

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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная клиническая специализированная психоневрологическая больница №1» г. Челябинск

Наши эксперты

1. Эксперт в области многопрофильной хирургии

«ДНК Клиника», г.Челябинск.

2. Эксперт в области женского здоровья

Клиника «Забота», г.Челябинск.

3. Эксперт в области производственной медицины

«Клиническая больница «РЖД-Медицина», г. Челябинск».

4. Эксперт в области физиотерапии

«Клиническая больница «РЖД-Медицина», г. Челябинск».

5. Эксперт в области аллергологии-иммунологии

Медицинский центр «КЕММА», г.Челябинск.

6. Эксперт в области персонифицированной интегративной медицины

Медицинский центр «ЛОТОС», г.Челябинск.

7. Эксперт по работе с онкобольными

Медицинский центр «ЛОТОС», г. Челябинск.

8. Эксперт в области диагностики с операционным блоком и стационаром

Медицинский центр высоких технологий «НовоМед», г. Магнитогорск.

9. Эксперт в области урологии, детской урологии-андрологии

Лечебно-диагностический центр «Урологический центр доктора Соколова А. В.», г. Челябинск.

10. Эксперт в области травматологии и ортопедии

Медицинская клиника эф эм си, г. Челябинск.

11. Эксперт в области офтальмологии

Офтальмологическая клиника «Оптик – Центр», г. Челябинск.

12. Эксперт в области косметологии

Cеть медицинских центров косметологии Jeternel, г. Челябинск.

13. Эксперт в области флебологии и сосудистой хирургии

«Венозная Эстетическая Хирургия», г. Челябинск.

14. Эксперт в области детской неврологии

НИИ Педиатрии и Неврологии «Дети Индиго».

15. Эксперт в области лечения позвоночника и суставов

Центр лечения позвоночника и суставов «Доктор Ост», г. Челябинск.

16. Эксперт в области подологии

Многопрофильный медицинский центр «Клиника подологии», г. Челябинск.

17. Эксперт в области трихологии

Клиника доктора Трояновой А.В. «Beauty Clinic», г. Челябинск.

18. Эксперт в области вспомогательных репродуктивных технологий

«Центр Семейной Медицины», г. Челябинск.

19. Эксперт в области гастроэнтерологии

Гастроэнтерологический центр Уфимцева К.А., г. Челябинск.

20. Эксперт в области гериатрии и реабилитации

Клиника «Демидов», г. Кыштым.

По итогам рейтинга отзывов в 2GIS награды получили:

1. Детская стоматология «Белый Кит»

2. Медицинский лучевой центр «МЛЦ»

3. Клиника «Забота»

4. Клиника «Венозная Эстетическая Хирургия»

«Тайный покупатель»:

1. Лучший клиентский сервис среди многопрофильных клиник по итогам оценки «Тайный покупатель»

Медицинский центр «ЛОТОС», г. Челябинск (160 баллов)

2. Лучший клиентский сервис среди узкоспециализированных клиник по итогам оценки «Тайный покупатель»

«Венозная Эстетическая Хирургия», г. Челябинск (164 балла)

3. Лучший диагностический центр по итогам оценки «Тайный покупатель»

«МРТ Эксперт», г. Челябинск (160 баллов)

4. Лучшая детская стоматология по итогам оценки «Тайный покупатель»

Детская стоматология «ВЭЛАДЭНТ ДЖУНИОР», г. Челябинск (162 балла)

5. Лучшая сетевая стоматология по итогам оценки «Тайный покупатель»

Стоматология «Вэладент», г. Челябинск (163 балла)

6. Лучший частный стоматологический кабинет/клиника

по итогам оценки «Тайный покупатель»

Сеть качественных клиник «Зуб Даю», г. Челябинск (163 балла)

7. Лучшая премиальная стоматология по итогам оценки «Тайный покупатель»

Клиника высоких достижений «Атис Фабер», г. Челябинск (156 баллов)

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