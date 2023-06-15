Откажитесь от кофе и прокачайте солнечную энергию: как пережить ретроградные Сатурн и Нептун без серьезных потерь

Конец июня богат на астрологические события.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Конец июня будет богат на астрологические события. Нас ждут ретроградный Сатурн, Новолуние в Близнецах, день летнего Солнцестояния и Нептун, который тоже решил уйти в ретроградное движение. Как каждое из них влияет на людей и как из этого извлечь пользу, а не пострадать, объяснила астролог Екатерина Шувалова.
С 17 июня и до ноября 2023 года начинает действовать период Ретроградности Сатурна. В это время хорошо будет направить внимание на самодисциплину, ответственность, соблюдение режима дня и питания. Можно временно взять аскезу от чего-либо (например, от сахара или кофе). Также, в этот период могут вернуться или получить своё развитие ситуации, которые требуют от вас выносливости, терпения и принятия серьезных решений.
18 июня нас ожидает Новолуние в Близнецах. В этот день, даже спокойные и размеренные люди могут ощутить желание перемен, общения, смены «картинки».
В этот день отличной практикой будет изучение новой информации (книга, фильм, статья и т.д.), прогулка по городу или району, катание на велосипеде, самокате или роликах. Очистите телефон или компьютер от старой и ненужной информации.
Избегайте лишней суетливости, прежде, чем что-то делать подумайте, действительно ли это сейчас нужно. Дела, которые требуют сосредоточенности и анализа лучше отложить на другой день.
19 июня некоторые люди могут ощутить нехватку жизненных сил и энергии, лень. В этот день не следует слепо доверять всей информации, которую вы получаете. Лучше все проверять в надежных источниках.
21 июня – день летнего Солнцестояния. Это самый длинный день и самая короткая ночь в году, а еще в этот день наступает астрологический переход из весны в лето. В этот день постарайтесь встать пораньше, сделать утренние практики: зарядка, йога, медитация и т.д.
Прокачивая свою солнечную энергию можно повысить ее заряд на будущий год:
Овны – жгите свечи, занимайтесь активным спортом.
Тельцы – приготовьте что-то вкусное, займитесь ручным трудом, сходите на массаж.
Близнецы – изучите что-то новое, прогуляйтесь или совершите короткую поездку.
Раки – проведите время с семьей, устройте семейный обед или ужин, наведите уют в доме.
Львы – сходите на развлекательное мероприятие, наденьте что-то яркое, подарите кому-то подарок без причины.
Девы – наведите порядок в вещах, структурируйте то, на что не хватало времени.
Весы – сходите на выставку, в галерею или театр, проведите время с партнером, купите что-то красивое, эстетичное.
Скорпионы – почитайте или посмотрите детективы или триллеры, займитесь йогой, тренируйте выносливость и силу воли.
Стрельцы – приготовьте блюдо другой культуры (или сходите в ресторан с национальной кухней), посмотрите фильм про другие страны. Проявите экспертность.
Козероги – составьте план на день и следуйте ему, берите на себя ответственность, побудьте хотя бы некоторое время наедине с собой.
Водолеи – пообщайтесь с друзьями, сделайте что-то привычное новым, оригинальным способом. Сделайте перестановку или обновление в доме.
Рыбы – побудьте некоторое время в уединении (прекрасным вариантом будет прогулка в лесу), примите водные процедуры (ванна, бассейн, озеро, море), послушайте музыку.
25 июня будьте внимательны: возможны ошибки в документах или информации, которую вы получаете или даете.
26 июня старайтесь не совершать резких, необдуманных действий, также, будьте аккуратны в быту, особенно с электроприборами.
29 июня – отличный день для проявления воли, выносливости, принятия серьезных решений. Особенно в сфере дома, семьи и недвижимости.
30 июня Нептун уходит в Ретро движение и пробудет там до декабря 2023 года. В это время у некоторых может обостриться желание больше погрузиться внутрь себя. Тут главное не допустить ухода от реальности в мир иллюзий. Жизненные ситуации могут стать туманными и запутанными, а также могут вскрыться какие-то тайны. Старайтесь не злоупотреблять алкоголем в это время.
Практикуйте йогу, медитацию, слушайте или занимайтесь музыкой. Благоприятные будут сессии с психологом, изучение своего подсознания и внутренних блоков и страхов.
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