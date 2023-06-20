Работа на высоте: крановщица из Карабаша грузит медный концентрат и накатывает полсотни километров за день

Дарья – одна из немногих девушек на предприятии, которая в прямом смысле трудится на высоте. Фото: Карабашмедь.

В мире почти не осталось таких специальностей, где женщины не нашли бы применения своим навыкам. Они задерживают преступников, летают в космос, работают в бизнесе и политике. Но существуют профессии, которые до сих пор считаются чисто «мужским». В новом масштабном проекте «Комсомольской правды» мы расскажем истории женщин, которые смело ломают стереотипы и двигают предприятия и бизнес вперед.

Девушка на кране

Дарья Борисенко из Карабаша в Челябинской области – представительница редкой профессии. Десять лет она работает машинистом крана на «Карабашмеди». Среди двух десятков мужчин хрупкая Дарья – одна из немногих девушек, которая в прямом смысле трудится на высоте.

Каждую смену ей приходится взбираться в кабину крановщика на 10-метровую высоту. На этом, конечно, дело не заканчивается. Восемь часов в день девушка выполняет ответственное задание в шихтарнике – принимает медный концентрат и грузит его в бункера грейфером. Позже из этого сырья выплавят медь, которую будут использовать в производстве медных анодов.

За смену на кране Дарья накатывает 50 километров. Фото: Карабашмедь.

Работу на «Карабашмеди» Дарья выбрала благодаря примеру родителей. На разных участках предприятия в свое время трудились сразу несколько родственников. Потому решение ей далось легко:

– Это стабильность и гордость! Я обучалась в специальном центре Миасса, закончила там трехмесячные курсы и пришла на практику, после которой с предприятием не за