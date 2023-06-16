На северо-западе благоустроят набережную, а самокатчикам запретят ездить по Кировке: Наталья Котова — о том, как живет и развивается город

Наталья Котова отметила, что челябинцы активно голосовали по программе «Формирование комфортной городской среды» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Лето в Челябинске в самом разгаре. И если весной все силы были брошены на подготовку к теплому сезону, на очистку и приведение города в порядок, то теперь самое время оценить проделанную работу и наметить планы на будущее. О том, как город встретил лето, какие работы ведутся по благоустройству и созданию новых общественных пространств поговорили с главой города Челябинска Натальей Петровной Котовой на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

— Наталья Петровна, в Челябинске прошли субботники. Город стал действительно чистым. Однако мешки с мусором все еще можно встретить вдоль дорог. Это уже новые мешки или так долго не вывозят старые?

— Я уверена, что это мешки точно не от субботника. В этом сезоне мы вывезли около 160 тысяч мешков, это на 60% больше чем прошлом году. Всего во время субботников было вывезено 28 тонн мусора. Сейчас мы поддерживаем это состояние города. У нас есть договоренность с дорожниками, что ежедневно рано утром их рабочие проходят еще и газонную часть улично-дорожной сети, где растут кустарники и деревья. К сожалению, у нас есть несознательные граждане, которые выбрасывают мусор не в урны, а на проезжую часть, дорожники его собирают. Поэтому и мешки у нас появляются утром, сегодня я лично видела их на проспекте Ленина. Это результат работы подрядчиков, это нормально. Город все-таки — живой организм

— А когда мешков становится больше, это означает, что стали лучше убирать или больше мусорить? И есть ли какие-то есть нормативы, в течение скольких дней или часов нужно вывести мешки?

— Убирать, однозначно, стали лучше. Мы подрядчикам ставим задачу, чтобы они проходили улично-дорожную сеть ежедневно. Если мешок с мусором не полный, они должны по регламенту убрать его с проезжей части, но могут оставить его в кустах. А потом, когда мешок наполняется, они выставляют его на придорожную часть, чтобы машина могла забрать его. Вывозить заполненные на треть мешки ежедневно — это просто нерационально. Поэтому у подрядчиков своя логистика, а для меня главное — финиш. Важно, чтобы улицы города были благоустроены и все общественные пространства были чистыми. Механизмы работы могут быть разными, главное, чтобы они не препятствовали движению транспорта, а мешки, как вы понимаете, никому не мешают.

Интервью Натальей Котовой провели редактор КП-Челябинск и замредактора по радио Станислав Гладков Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Поговорим о воде. Жители некоторых многоэтажек Челябинска весной жаловались на грязную воду из крана. Коммунальщики перекладывают вину друг на друга. Возможно ли как-то «разрубить» этот узел проблем?

— Мы второй год занимаемся реконструкцией очистных сооружений системы водоподготовки, ставим станцию ультрафиолетового излучения для обеззараживания воды. Поэтому изменения цветности холодной воды — это временные неудобства, которые вполне объяснимы.

К тому же в мае у нас был составлен специальный график работ, который был опубликован и на сайте администрации города, и в Телеграм-каналах. Там речь шла о том, что по определенным дням будут проводиться переподключения, чтобы провести определенные действия по очистке. Понятно, что на этот период меняется цветность воды, плюс добавляются примеси. Но людям сложно это объяснить, когда ремонт сетей происходит не у них во дворе, а на расстоянии нескольких километров от дома.

Сейчас все эти переключения мы закончили. Во время работ все параметры проб воды полностью соответствовали нормативам. Затем мы работали с управляющими компаниями работали по приведению цветности воды к соответствию. Совсем скоро нам удастся свести эти перепады на нет, надо просто набраться терпения. Новая система очистки будет запущена уже в этом году.

— Это отличная новость. А теперь об общественных пространствах. Не так давно у нас в городе прошла презентация Сада Камней — прекрасный, замечательный проект. Где еще появятся в ближайшее время новые, интересные пространства?

— В настоящий момент уже есть заявки на заключение контрактов по арт-скверу. Это будет продолжение сквера до улицы Свободы и оставшаяся часть набережной, которая примыкает к арт-скверу. Мы надеемся, что часть благоустройства закончим уже в этом году. Также продолжаем благоустраивать уличную сеть, в частности проспект Победы, Свободы. Еще один крупный наш проект — «Плодушка», который мы медленно, но верно создаем уже много лет. Там громадные площади, которые требуют очень много денежных средств.

Кроме того, в этом году в Металлургическом районе появится новый сквер на пересечении улиц Черкасской и Пети Калмыкова. В настоящий момент по нему идут работы. Да и в принципе в каждом районе будет создана какая-то своя территория по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

— Кстати, вы довольны тем, как горожане голосовали за выбор пространства?

— Да, огромное число людей проголосовало, мы оказались одними из первых среди городов-миллионников с таким большим количеством голосов. Спасибо каждому, кто принял участие, это очень порадовало.

— Какие планы по продолжению обустройства набережной на этот год? Готов ли бизнес участвовать в этом? Насколько мы помним, тот же ЧЭМК хотел благоустроить участок возле бассейна?

— Сейчас мы работаем по левому берегу реки Миасс — от Свердловского проспекта практически до Благодатово. На этой территории мы выбрали несколько участков, по которым проекты будут готовы уже в этом году. На следующий год мы начнем благоустройство с параллельным возведением каких-то объектов. Если говорить об арбитражном суде, то это будет участок между Свердловским проспектом и Косарева. Также будет благоустроен участок на территории, где построят «РМК-Арену». Там планируется целое спортивное пространство, которое будет примыкать к велопешеходному мосту, который хотят построить инвесторы.

ЧЭМК сейчас тоже ведут предпроектные работы по благоустройству части набережной со стороны Дворца культуры и со стороны бассейна. Кроме того, поставлена задача перед застройщиками по разработке проектов благоустройства. Речь идет о микрорайонах «Западный луч» и «Манхэттен».

Благоустройство набережной будет идти с параллельным возведением новых объектов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Губернатор дал поручение увеличить количество бесплатных муниципальных пляжей в области. А планируется ли добавить число официально разрешенных мест для купания в черте Челябинска?

— За последние три года нами было создано девять пляжей, на которые можно приходить и отдыхать. В планах — благоустройство большой береговой зоны озера Смолино, где можно будет купаться. В остальном пляжами занимаются частные инвесторы. На Первом озере инвестор уже приступил к благоустройству, скоро там будет еще один пляж. Что касается муниципалитета, мы уже вложили достаточно средств в те девять пляжей, плюс мы полностью содержим спасателей, которые работают и на муниципальных, и на необорудованных пляжах.

— В последнее время мы все чаще слышим словосочетание «дорожный рывок». Расскажите пожалуйста о нем. О каких масштабах дорожного строительства идёт речь и где можно ознакомиться с перечнем объектов?

— «Дорожный рывок» — это региональный комплекс работ, которые обозначил наш губернатор Алексей Леонидович Текслер. Мы как муниципалитет участвуем в этом комплексе работ, и объемы действительно впечатляют. В этом году только за летний сезон у нас будут выполнены работы на 850 000 квадратных метрах дорожного полотна. Такого никогда не было. Плюс 300 000 квадратных метров мы благоустроим внутри квартальных проездов. Этим мы занимаемся уже третий год подряд и видим, что жители очень благодарны нам. Они голосуют за это на таком проекте как «Инициативное бюджетирование». Данный проект тоже реализовывается благодаря нашему губернатору — он выделяет денежные средства и мы проводим необходимые работы.

Если говорить о конкретных примерах, у нас более 32 участков и улиц, которые в этом году строятся и ремонтируется. В Металлургическом районе — это Богдана Хмельницкого, Сталеваров и 2-я Павелецкая. Все работы синхронизированы с теплоснабжающими организациями, потому что там идет большое количество замены теплотрасс. Мы очень надеемся, что благодаря этому нам удастся в будущем снизить количество аварий на теплосети и улучшить транспортную доступность с помощью улучшения качества дорожного полотна.

Продолжается строительство дорог в Чурилово. Речь идет о 3-й Эльтонской, которая приведёт нас к проспекту Виктора Давыдова. Это дорога-дублер, которая позволит выехать из поселка Чурилово, потому что улица Линейная достаточно узкая. По ней, кстати, тоже есть проект по расширению.

Также продолжается строительство на улице Бейвеля, параллельно мы строим и ремонтируем другие участки. Мы еженедельно доводим до жителей все планы на неделю по строительству дорожного полотна, с ним можно ознакомиться на сайте администрации.

— Обычно во время дорожного ремонта горожане ждут пробок, но в этом году ситуация намного лучше. Вы изменили график дорожных работ?

— Я думаю, тут роль сыграла совокупность факторов. Но главное — сейчас мы делаем работы комплексно, то есть ремонт, освещение, тротуары, газонная часть, озеленение. Вспомните, раньше, до 2019 года, у нас практически всегда просто закатывалось дорожное полотно. Деревья просто убирали, если они мешали работам. Сейчас все по-другому, и я думаю, жители уже оценили, что все делается качественнее и лучше.

— В недавнем отчете перед Городской думой, вы назвали озеленение одной из ключевых задач развития города. За прошлый год было высажено 10 000 деревьев, 36 000 кустарников и 190 000 квадратных метров газона. В результате на одного челябинца приходится около 100 квадратных метров зелени. А сколько по нормативу надо? Мы его выполнили и наверное даже перевыполнили?

— Да, выполнили, но не стоит упираться в эту цифру, потому что в нее входят все зеленые насаждения города, в том числе зоны лесов. Мы исходим из того, что именно вот в этом общественном пространстве нам нужны деревья, в другом — цветы, в третьем — кустарники. И никакие коэффициенты нас не останавливают. Кроме того, деревья ведь где-то 5-10 лет набирают силу. Если мы высадили крупномеры, они годами набирают силы, поднимаются в росте, и для того, чтобы город стал совсем другим должно пройти именно 5-10 лет.

У нас есть часть деревьев, которые не приживаются, мы ведём их замену. Это постоянная работа. Поэтому есть нормативы, а есть реальная жизнь и есть реальная потребность горожан в том, чтобы мы продолжали озеленять.

— А много ли деревьев гибнет? Быстро ли подрядчики исправляют ситуацию?

— К сожалению, встречаются недобросовестные подрядчики, да. И хотя мы их включаем в реестр недобросовестных подрядчиков, это не мешает им перерегистрироваться и работать под другими названиями. Поэтому сейчас мы, прежде всего, усиливаем работу по контролю.

Но я вас уверяю, что в большинстве случаев у нас коэффициент погибших деревьев не превышает норматив. Вспомните Тополинку, на которой года три без конца высаживали деревья, потому что они не приживались. Ну вот, наконец, прижились. Все эти работы выполнялись по гарантийным обязательствам, и подрядчик их выполнил в итоге.

У нас же территория города огромная, поэтому проехать и не увидеть сухого дерева невозможно. Даже в Москве вы их увидите. Наш город — это живой организм площадью 500 км². И невозможно всё сразу, в один миг, привести в порядок. На удаление каждого дерева нужно разрешение, потом нужно пройти все согласования, затем спилить это дерево, заменить его новым и так далее.

У нас есть общественники, которые тоже проводят мониторинг и иногда помогают нам. Но чаще преподносят все как свое достижение, хотя мы и так знали об этих проблемах. Каждая их этих проблем есть у нас в графике, замена деревьев ведется постоянно.

— Очень много нареканий у горожан к обрезке деревьев. Здесь тоже есть вина подрядчиков?

— В прошлом году у нас был разработан технологический регламент, который доведен до основных заказчиков, которые занимаются обрезкой деревьев. Это администрации районов, комитет дорожного хозяйства и управление экологии. Они нанимают подрядчиков, которые проводят обрезку. И знаете, я бываю в разных городах и обращаю внимание, что у них все проводится точно так же. Екатеринбург, Москва, Казань — там показали примерно как и у нас, мы все работаем по одному регламенту. Да, может быть, это выглядит не эстетично сначала. Но потом молодые побеги отрастают и все становится очень красиво. Не мы это придумали.

Велодорожки будут делать вместе с обновлением дорог Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— А что с концепцией сети велодорожек в городе? Пока мы увидели только ее презентацию в прошлом году и реализацию на Комсомольском проспекте.

— Улица Бейвеля у нас уже будет с велодорожкой, затем велодорожка появится на Чичерина, с Чичерина — на Университетскую набережную. Везде, где появляются новые общественные пространства, появляются и велодорожки. Возьмите хотя бы улицу Свободы. Но нужно понимать, что это работа долгосрочная, на каких-то улицах дорожки появятся только после ремонта. А ремонт может быть запланирован не в этом году, а в 2025-м, и смысла закладывать велодорожку сейчас просто нет. Все будет делаться комплексно.

Я думаю, что лет через 10 город в этом плане полностью преобразится. Такие сроки у нас заложены и по стратегии развития. Поэтому вот такими небольшими, но верными шагами мы проводим эту работу.

— Прошла новость, что набережную реки Миасс и Кировку могут закрыть для самокатов и велосипедов. Вопрос обещали рассмотреть на ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения. К какому решению пришли?

— Да, комиссия нас поддержала в том, что нужно запретить передвижение на этих участках. Зачем кататься на пешеходной части набережной, где идет поток людей? Там же просто невозможно проехать, никого не задев. Катайтесь на других участках, где нет такого скопления людей, их достаточно в городе. И все-таки большая часть граждан у нас использует пешеходные зоны по назначению, именно для пеших прогулок. Мое мнение — это правильное решение.

С директором челябинского филиала медиахолдинга «Комсомольская правда» Екатериной Парфеновой Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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