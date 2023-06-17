Алексей Текслер: «Урал по-прежнему подтверждает статус опорного края державы»

Алексей Текслер рассказал о ключевых моментах форума и задачах, которые стоят перед регионом. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в Петербургском международном экономическом форуме. О ключевых моментах форума и задачах, которые стоят перед регионом, он рассказал нашему корреспонденту в открытой студии на радио «Комсомольская правда».

- Алексей Леонидович, в каких сессиях форума вы успели поучаствовать? Чем поделились на форуме с другими субъектами?

- Если говорить о сессиях, то повестка достаточно насыщенная. Вчера я начал день с презентации инвестиционной привлекательности Челябинской области. На встрече были и коллеги из бизнеса, причем, крупные федеральные компании, представители Минэкономразвития РФ. Говорили о том, почему надо инвестировать в Челябинскую область, и какие преимущества у нас есть.

Потом провели традиционную сессию с министром финансов и министром экономического развития, организованную депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Андреем Михайловичем Макаровым. Я выступал как руководитель Комиссии Госсовета по экономике и финансам. Обсуждали налоговую и бюджетную политику в нынешних условиях.

Далее сегодня была сессия по развитию агломерации, а до этого вчера мы провели совместное заседание комиссий Госсовета по направлениям «Экономика и финансы» и «Энергетика». Обсуждали то, как нам ускорить экономический рост в нынешних условиях.

Также на площадке Форума состоялись десятки встреч, подписания соглашений, было несколько международных встреч с белорусскими коллегами, с послом Белоруссии, а также с министром транспорта Ирана, с которым мы развиваем транспортно-логистический коридор.

- Вы говорили, что рассказывали, почему нужно инвестировать в Челябинскую область. И почему?

- Челябинская область – промышленно развитый регион. У нас есть компетенции, кадры, мы развиваем сферу образования и науки. У нас имеются площадки и преференциальные режимы, которые позволяют быстро приходить и реализовывать проекты. У нас весомая команда, которая позволяет быстро и оперативно реализовать любой инвестиционные проект в регионе.

- Какие соглашения в рамках Форума удалось подписать? В каких областях удалось наладить отношения с новыми партнерами?

- Соглашений было много. Я разделю их на несколько категорий. Мы подписали с различными регионами нашей страны соглашения о взаимодействии, дорожные карты по межрегиональному взаимодействию.

Но самый главный аспект, на котором я фокусируюсь, это промышленная межрегиональная кооперация. Мы иногда не знаем, что производят наши соседи из соседних регионов. И если раньше взгляд был направлен на каких-то зарубежных партнеров, то сейчас мы больше узнаём своих региональных партнёров и развиваем это направление.

Как я уже говорил, на Форуме состоялось несколько международных встреч и договоренностей.

Если говорить о крупном бизнесе, мы подписали соглашение с компанией «Газпромнефть». У нас есть взаимный интерес. На Южном Урале много компаний, которые работают в сфере нефтегазового машиностроения, нефтегазового сервиса. И мы работаем со всеми крупными нефтяными и газовыми компаниями, чтоб увеличивать производство необходимой продукции. Соответственно, развиваем свой промышленный потенциал.

Также было подписано знаковое соглашение с транспортной группой FESCO, это контейнерный оператор с самым большим количеством контейнеров в стране. Мы свой регион продвигаем как ключевой в рамках новых транспортных коридоров. В первую очередь, это север и юг, восточная часть, которая идёт через Казахстан, Туркменистан в Иран и дальше, к примеру, в Индию. Наш регион находится на границе с Казахстаном, это, собственно, крупный транспортно-логистический центр прямо на границе, и мы активно это продвигаем. Например, как коридор в Китай через Казахстан, который может конкурировать с тем же Транссибом, максимально загруженным на сегодня.

На площадке Форума состоялись десятки встреч, подписания соглашений. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Алексей Леонидович, представители каких челябинских компаний приняли участие в форуме? С чем выступали и что представляли?

- Весь крупный бизнес региона участвует в Форуме. Буквально несколько минут назад я встречался с руководством ММК, и мы обсудили те соглашения, которые они подписали. К примеру, долгосрочное сотрудничество АО «АвтоВАЗ» на поставку проката для производства автомобилей. Благодаря этому «АвтоВАЗ» в несколько раз увеличит производство. И я очень рад, что машины «АвтоВАза» будут сделаны из металла ММК. Это только один из примеров.

Также и другие компании Челябинской области заключили десятки соглашений, что, безусловно, радует. Ещё пример - у нас есть хайтек-предприятие, которое занимается робототехникой, в том числе андроидной техникой. Помните робота Фёдора? Сейчас они создали новое поколение роботов, которые интересны для Роскосмоса, чтобы автономно работать на орбите.

Одним словом, сегодня наш регион заключил много других интересных соглашений в том числе сфере хайтек, а не только в наших привычных отраслях, как металлургия.

- После начала частичной мобилизации в Челябинской области за рекордные 12 дней построили полевой лагерь, а также собирали и отправляли посылки для бойцов. Сейчас идет ремонт в военном госпитале, с 1 июня начало работу реготделение государственного фонда «Защитники Отечества». Как оцениваете промежуточные итоги работы и что еще в планах?

- Когда была поставлена задача сформировать в Челябинске центр для подготовки боевого слаживания ребят, которые были призваны в вооруженные силы по мобилизации, мы это быстро организовали. У нас были ребята не только из Челябинской области, а ещё из девяти регионов. Мы не просто построили, но и позаботились, чтобы ребята ни в чем не нуждались. Я каждую неделю сам туда ездил и контролировал, чтобы полностью решить все вопросы с обмундированием.

Следующее важное направление – это модернизация военного госпиталя. В этом году будет замена всего оборудования, и у нас будет просто образцово-показательный военный госпиталь. Я постоянно посещаю бойцов, которые там находятся, и мы активно работаем в направлении их реабилитации.

У нас работает фонд «Защитники Отечества», а в августе этого года мы откроем единый центр реабилитации ветеранов, участников СВО. На площади в четыре с половиной тысячи квадратных метров также будут находится координаторы из фонда «Защитники Отечества», которые взаимодействуют с каждой семьёй, с каждым ветераном. Этот центр будет закрывать все вопросы: юридические, социальные, психологические, включая вопросы трудоустройства участников СВО. Все эти вопросы участников СВО и членов их семей мы будем закрывать в режиме одного окна, в одном месте. Подобный центр уже есть в Москве, и в августе он откроется у нас.

Также мы расширяем и санаторную базу. В Челябинской области есть госпиталь ветеранов войн, но сейчас мы расширяемся и с 1 сентября открываем новую санаторно-реабилитационную медицинскую базу в курортной зоне Челябинска.

- Какие еще оказываются меры поддержки бойцам СВО и членам их семей на территории Челябинской области?

— Это единовременные выплаты для мобилизованных и добровольцев. Которые приняли решение отправиться в зону СВО. Для бойцов из сельской местности, мы проводим газификацию их жилья и приобретаем внутридомовое газовое оборудование. Также за каждой семьёй закреплены ответственные, и любые вопросы, которые возникают, мы оперативно решаем.

- Участвует ли бизнес в работе по помощи бойцам СВО и членам их семей?

- Да, для ребят, отправляющихся в зону СВО и членов их семей, бизнес оказывает поддержку, в том числе материальную. Также совместно с бизнесом на регулярной основе мы отправляем на фронт современное оборудование, например, квадрокоптеры, тепловизоры. Всё необходимое для наших бойцов мы либо производим, либо приобретаем. В Челябинской области три дивизии: авиационная, Чебаркульская танковая и дивизия Росгвардии (это кадровые военные, которые находятся в зоне СВО). Также у нас есть добровольческие формирования.

Я благодарен бизнесу за активную помощь и содействие. Фактически, мы всё делаем вместе.

- Как идёт восстановление подшефных территорий – Волновахи и Ясиноватой?

- Наши подшефные территории – это Волновахский район и город Ясиноватая. Начиная с прошлого года, мы активно помогаем восстанавливать, в первую очередь, социальные объекты и жилье. Ситуация в этих муниципалитетах разная.

Ясиноватая – прифронтовой город с 2014 года, понятно, всегда под обстрелами. Находится буквально на границе боестолкновений: там за дорогой сразу Авдеевка. Поэтому фокус внимания – это жильё, жилищно-коммунальная инфраструктура. Мы помогли пережить зиму, отправляли в муниципалитет и коммунальную технику, и скважины для воды делали. Восстановили несколько школ, детских садов. В этом году активная программа по дорогам у нас в Ясиноватой.

В Волновахе в прошлом году начали с города: восстановили школу, три детских сада, отремонтировали дороги. Причем отремонтировали так, что таких ремонтов не видели при Украине давным-давно. Сделали освещение городское, в районе открыли ФАПы. В городе есть МФЦ, строится поликлиника. Также построили новый многоквартирный дом на месте разрушенного.

Также в июле в Волновахе завершаем строительство храма. С этой церковью связана уникальная история. Она была полностью разрушена, но три иконы, которые там находились, чудом остались целы. И когда в прошлом году в июне мы с Анной Юрьевной Кузнецовой открывали детский сад, который мы первый восстановили, про эту историю нам рассказали местные жители. Тогда мы и приняли решение восстановить храм. Это тоже важный момент для города и района.

Кроме перечисленного, тысячу детей из Волновахи и Ясиноватой мы оздоровили в Краснодарском крае и у нас, в Челябинской области. Причем в Ясиноватой до сих пор нет очного обучения, там дети учатся дистанционно. Поэтому часть ребят приехала с учителями, они весь учебный год жили у нас и очно обучались. Для детей, родителей и самих учителей это было большим событием.

В этом году тоже мы продолжим работу в данном направлении и увеличим количество ребят до полутора тысяч. Вчера я встречался с Евгением Балицким, губернатором Запорожской области, мы подписали соглашение и договорились, что из Запорожья возьмем детей, которые проведут на Южном Урале, как минимум, летние каникулы.

- Алексей Леонидович, как было отмечено в Вашем недавнем послании, прошлый год стал испытанием на прочность и действительно Челябинск выстоял с честью - регион продолжает развитие во всех сферах. От чего зависит стабильность в регионе (от оборонзаказа, малого бизнеса...)?

- В первую очередь, от экономики. Прошлый год для Челябинской области был достаточно сложным. Апрель, май и июнь, отмечались экономическим спадом, потому что у наших экспортно-ориентированных предприятий возникли сложности, разрывы транспортных и логистических цепочек.

Но мы помогали бизнесу, решили все вопросы, и, начиная с августа, в прошлом году начался экономический рост. В этом году результат с января по апрель показал рост промышленного производства на 8%, по сравнению с первым кварталом прошлого года. А в машиностроении и металлургии рост составил 10%.

Челябинская область активно развивается, решает все задачи, в том числе в рамках гособоронзаказа, занимается импортозамещением и импортоопережением. Активно работает наш промышленный и научный секторы.

Да, основа основ – это экономика, но все свои социальные обязательства мы выполняем и будем выполнять.

Сегодня, как и всегда, Урал – опорный край державы. В Челябинской и Свердловской областях количество городов трудовой доблести самое большое по всей стране.

Оставаясь, опорным краем державы, мы и сегодня также мы решаем все задачи, которые ставит перед нами страна и в рамках СВО, и в рамках развития нашей промышленности и технологического суверенитета страны.

- Как решали вопросы с санкциями? За счёт чего удалось увеличить поддержку промышленного комплекса? Каким предприятиям помогали больше всего?

- Большинство продукции мы начали производить самостоятельно. Также, как я уже говорил, сегодня активная повестка Форума - это межрегиональная кооперация, промышленная кооперация, активное сотрудничество с дружественными странами. За последние полтора месяца я два раза был в Китае, в Казахстане, собираюсь в Иран, в Белоруссию. В конце месяца буду в Туркменистане.

На сегодняшний день наш регион может многое предложить (это доказывает промышленный рост в регионе), плюс там, где у нас еще не хватает компетенций, нам помогают дружественные страны.

Да, раньше у нас было много привозной продукции, в том числе из недружественных стран. На сегодня задача – использовать окно возможностей, развивать экономику и промышленность региона. А на это, я повторюсь, компетенции у нас есть.

- Как удалось увеличить поддержку промышленного бизнеса внутри региона?

- Мы в три раза увеличили поддержку промышленности. По помощи крупной промышленности мы работаем с федеральным. Всё, что касается среднего и малого индустриального бизнеса, помогаем на уровне региона.

Основные направления – это гранты на НИОКР, что напрямую связано с импортозамещением. Помогаем изготавливать первые, стартовые образцы для того, чтоб появилась референтная продукция. Чтобы заказчик мог попробовать и почувствовать, насколько это качественная продукция.

Также поддерживаем проекты, связанные с импортозамещением и импортоопережением. Этим активно занимается Фонд развития промышленности, который мы докапитализируем.

Также у нас идёт работа по поддержке малого и среднего бизнеса, которые являются комплектаторами для более крупного бизнеса, который уже дальше работает. В этом смысле у нас тоже очень хорошая база.

Подтягиваем наш научно-образовательный потенциал. На базе ЮУрГУ существует образовательный центр мирового уровня, сейчас мы строим межуниверситетский кампус. По сути, это новый университет в регионе. Челябинская область активно участвует в программе Министерства образования и науки по молодежным лабораториям, по инженерным школам. Одним словом, мобилизуем все составляющие, чтоб отвечать на новые вызовы.

- Каковы главные задачи на 2023 год?

- Экономический рост – это главная задача. Мы должны обеспечить такой экономический рост, который позволит решать социальные вопросы в регионе. И, конечно, это работа в рамках гособоронзаказа и поддержка наших новых территорий.

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