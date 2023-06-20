В Челябинской области выпускник первым за два года сдал ЕГЭ по географии на 100 баллов

Фото: Степан Васильев

Сдать ЕГЭ на максимальный балл – круто. Стать единственным в области, кто добился желанной «сотки», особенно, когда в прошлом году такого результата не было ни у кого – невероятно. Впрочем, Степан Васильев из Миасса показал, что и такое возможно. Парень получил 100 баллов на ЕГЭ по географии. Он рассказал КП-Челябинск, какой вопрос ему запомнился больше всего.

Показать Калькутту на карте или назвать столицу Перу для 17-летнего Степана Васильева из Миасса – вообще не вопрос. У парня в голове трехмерный глобус в высочайшем разрешении. На нем отмечены высоты, границы стран и все-все, что может понадобиться, чтобы сдать географию на сто баллов. Сам парень в этом не признается, конечно, и в разговоре изрядно скромничает.

– География мне кажется простым предметом, если честно. Поэтому и в 9 классе к ОГЭ по ней готовился, и сейчас. Еще в этом году я призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по ней, – объясняет выбор предмета Степан Васильев.

Географию традиционно сдает малое число выпускников. Предмет редко нужен для поступления, а кто-то просто боится получить низкие баллы. Но не Степан. Он шел на экзамен с уверенным ожиданием высших результатов.

– Единственная сложность заключается в том, что для уверенности в 80+ баллах необходимо знать кратно больший объем информации, чем для сдачи на 70 баллов и ниже. Но я знал, – рассказывает Степан.

Лайфхаков при подготовке у Степана не было. С сентября занимался в онлайн-школе, до этого читал учебники сам. Смотрел вебинары, решал задания, повторял за преподавателями. Стандартная подготовка современного школьника.

– Включая меня, на экзамене должно было быть 9 человек, но пришло 7. Вариант попался очень легкий. Когда узнал о результате, обрадовался, но было ожидаемо. Говорить никому не стал, а наоборот – меня начали разные люди поздравлять, – делится стобалльник.

Больше всего выпускнику запомнился вопрос под номером 28. Нужно было объяснить, почему в Швеции раньше металлургические заводы размещались в глубине страны, а с 20 века начали строить в торговых портах. Вы бы смогли? Я – с трудом.

Куда поступать, Степан еще не решил. Ждет результатов по русскому и обществознанию. Основным направлением он видит таможню – и работа не пыльная, и знание географии пригодится.

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