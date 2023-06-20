Путешествуй по Уралу с комфортом: Челябинская область построит 30 модульных отелей для туристов

Чтобы полюбоваться красотой южноуральской природы, не обязательно брать палатку, можно будет остановиться в гостинице. Фото: Вадим АРХИПОВ

На Южном Урале становится все больше туристов. Это не удивительно: тысячи озер и национальные парки всегда привлекали любителей отдохнуть с палатками, к тому же внутренний туризм теперь в тренде. Но сегодня этого недостаточно. Люди все больше ценят комфорт. В России запущен проект по возведению модульных гостиниц — это некапитальные здания, которые строятся в короткие сроки и требуют меньше вложений, то есть окупаются практически сразу.

Впервые о модульных гостиницах губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил во время своего обращения к областному парламенту в мае 2023 года.

— Необходимо наращивать количество современных мест размещения в регионе, — сказал глава региона. — Ставлю задачу войти в федеральный проект по модульным объектам и резко увеличить их количество для круглогодичного отдыха в популярных местах уже в ближайшее время.

ИНВЕСТОРЫ ГОТОВЫ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ

Необходимость решать проблему с жильем для туристов, чтобы создавать условия для отдыха внутри страны, подчеркнул президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

— Предлагаю в ближайшие два года выделить дополнительно 11 млрд рублей на поддержку строительства модульных гостиниц, — заявил Владимир Путин на ПМЭФ. — Это позволит реализовать еще 470 проектов подобного рода, больше людей смогут ближе познакомиться с природой, историческим и культурным наследием нашей страны.

Практически одновременно с этим заявлением Челябинская область получает 918 млн рублей на строительство этих самых модульных гостиниц, пройдя отбор по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Всего субсидии направят 38 регионам России. Челябинская область заняла второе место по объему средств.

В 2023 - 24 годах в регионе будет построено около 30 гостиниц модульного типа, а это более 850 номеров. При этом предприниматели тоже готовы вложиться в проект и инвестировать около 3 млрд рублей.

— Впервые реализуется такая масштабная программа субсидирования строительства популярных и востребованных модульных мест размещения на сумму почти 8 млрд рублей, — прокомментировал вице-губернатор Александр Богашов. — Отсутствие комфортных мест размещения сдерживает рост числа туристов в регион и увеличение доли отрасли в структуре экономики. Для решения этой задачи по поручению губернатора Алексея Текслера проведена масштабная работа с инвесторами и подготовка к заявочной кампании.

ОТ ТУРГОЯКА ДО АРКАИМА

В развитии туризма Челябинская область делает акцент на сохранении природы и экологических проектах. Строительство гостиниц и прокладка экотроп неразрывно связана с очисткой акваторий и берегов.

Ключевым проектом станет озеро Тургояк, которое называют уральским Байкалом.

— Мы планируем развивать эту территорию, создаем здесь природный парк, формируя для этого необходимую инфраструктуру, в том числе дороги, парковки, объекты размещения, — рассказал губернатор Алексей Текслер. — Завершена работа над мастер-планом развития озера Тургояк до 2035 года. Это первый системный документ подобного рода, и в связке с созданием природного парка он позволит обеспечить баланс между туризмом и экологией.

Также комплексно и экологично развивается потенциал Аркаима. В заповеднике завершается первый этап реконструкции туристического лагеря, появятся условия для размещения. Более комфортным станет сплав по реке Ай. В поселке Межевом, откуда обычно стартуют туристы, строят современный многофункциональный визит-центр.