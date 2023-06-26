«Вот она, разгуливает тут в купальнике!»: как избавиться от назойливого внимания соседей в загородном доме

Фото: Татьяна Расюк

По данным сервиса недвижимости Домклик от Сбера, ипотека на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) бьет рекорды: за один только май россияне взяли на эти цели 35,3 миллиарда рублей. А по итогам всего 2023 года эксперты ожидают увидеть цифру 200 миллиардов рублей — в восемь раз больше, чем в 2021-м!

Все это выглядит так, как будто россияне вдруг дружно устали от городской суеты и соседей с перфораторами и решили перебраться туда, где тише и уютнее. К сожалению, сложности с соседями не всегда исчезают даже после переезда за город. И дело не только в возможном шуме с ближайшего участка, но и… во взглядах оттуда. Люди бывают назойливыми и нетактичными, не только живя с вами в одном доме. Порой отгородиться от их внимания можно только глухим забором. Но что делать, если это запрещено или хочется совместить приватность с уютом? Разбираемся вместе с ландшафтным дизайнером и экспертами сервиса Домклик.

Эконом-вариант — деревянный забор — уже кажется скучным. Фото: Диана Иванова

НЕ СПРЯТАТЬСЯ, НЕ СКРЫТЬСЯ

Челябинка Ирина не так давно переехала в новый коттеджный поселок в пригороде. Мечтала, что получит, наконец, «свою территорию», где можно делать, что хочется. Но мечты разрушили соседи. Дом Ирина с мужем построили в ипотеку с господдержкой. Рядом тоже шла стройка, но поначалу наши герои даже не обращали на нее внимания, хотя глухого забора между участками не было — по правилам поселка их просто нельзя ставить. А вот после новоселья… Такая «открытость» оказалась некстати.

– Недавно в жару надела купальник, выхожу из дома и слышу за спиной «Вот она, нарядилась, разгуливает тут!». Поворачиваю голову, а соседка с мужем стоят у окна и обсуждают меня, громко и нисколько не стесняясь в выражениях. Этого мне еще не хватало! – возмущается Ирина.

Сейчас на приусадебном участке стоит невысокий заборчик из сетки, но саму территорию обустроить толком семья еще не успела. И теперь девушка в раздумьях — как закрыться от соседей, но так, чтобы глаз радовался.

Да, за таким легким ограждением ничего не скроешь! Фото: Shutterstock

ЗАБОР РАЗДОРА

Какими бы комичными и сериальными не казались истории о скандалах между соседями из-за забора — они есть. Например, в прошлом году спор разгорелся в СНТ в Тракторозаводском районе. Новая хозяйка дачи поставила двухметровый забор из профнастила, а ее соседке это не понравилось — мол, жимолость в тени, капуста уходит в цвет из-за недостатка солнца и продуваемости. По СНиПам в СНТ рекомендуют ставить по периметру сетчатый забор высотой 1,2-1,8 метра, со стороны дороги — можно глухой. Но это не догма, а в самом «СНТ раздора» каких-то жестких правил не было. В итоге в иске недовольной соседке отказали — она не смогла доказать, что страдают ее посадки.

Как объяснила директор компании «Армада» (компания больше 15 лет занимается благоустройством и ландшафтом) Лариса Алдошенко, в коттеджных поселках ставить глухой забор можно, но только если нет внутреннего распоряжения правления поселка:

– Например, в коттеджном поселке «Лесной остров» глухие заборы запрещены, но густые посадки по периметру допускаются.

А еще забор можно комбинировать. Фото: Дмитрий Стешин

С ГЛАЗ ДОЛОЙ

Если пристальный взгляд соседа вас не отпускает, а возвести новую Китайскую стену нельзя — попробуйте обустроить ограждение из зелени.

Первый вариант — посадить кизильник. Он хорошо растет как на солнце, так и в тени. По словам Ларисы Алдошенко, кустарник очень плотно «забивает» пространство.

– Обычно из кизильника делают живые изгороди высотой 80 см, но вырасти он может и до двух метров. Но нужно понимать, что кизильник необходимо формировать, и зимой он не будет радовать зеленью, – говорит Лариса Алдошенко. – Веточку кизильника можно купить по цене от 50 рублей. А чтобы сформировать полноценный забор, потребуются кустики из 3-4 веток высотой 40 см — цена на них начинается с 200 рублей.

Живая изгородь — пожалуй, самый эстетичный вариант. Но не всегда экономичный. Фото: Shutterstock

Круглогодичный зеленый забор обеспечат туи. Когда они разрастутся, то встанут буквально монолитной стеной. Наш эксперт советует сажать ее на расстоянии 1-1,5 метра друг от друга. При этом туи — далеко не самый экономный вариант: от 3-4 тысяч рублей за штуку.

Самый же бюджетный и выгодный способ — плодоносящие кусты: вишня, малина, смородина, шелковица. И вкусно, и красиво.

А вот использовать для живых изгородей девичий виноград знатоки не советуют. Он выглядит красиво только летом, при этом требует самого пристального присмотра и хорошей опоры для лоз.

«Бабушкин» забор выглядит вполне аутентично. Фото: Алексей Овчинников

КАКИЕ ЗАБОРЫ В ТОПЕ В ЧЕЛЯБИНСКЕ

А если поиграть с материалом ограждения? Лариса Алдошенко рассказала, что в городе хорошо «прижился» евроштакетник, который можно установить как вертикально, так и горизонтально, кованые ограждения — но это само по себе дорогое удовольствие, а если комбинировать такую решетку со специальными поликарбонатными панелями для большей приватности, удар по кошельку будет еще ощутимее.

По словам нашего эксперта, только-только входит в моду сетка-рабица с полимерным покрытием. Интересные заборы можно сделать из дерева, комбинируя его с габионом (говоря проще — это камни в сетке), просто камнем, можно также использовать необрезную доску.

Но, повторим, прежде чем выбирать материал для забора по его цене или красоте, стоит уточнить, какие правила на этот счет существуют в вашем поселке или СНТ.

Вот такие заборы из евроштакетника прижились в Челябинске. Фото: Лариса Алдошина

ИПОТЕКА БЕЗ ПРЕГРАД

Есть еще два варианта решения вопроса с соседями и заборами. Первый: купить дом с уже обустроенным участком или хотя бы с давно посаженными кустами и деревьями, роста которых не придется ждать годами. Благо выбирать есть из чего — на сервисе Домклик сейчас около 7,5 тысячи предложений по продаже частных домов в окрестностях Челябинска (включая СНТ).

Второй: постараться еще до переезда познакомиться с будущими соседями и наладить с ними контакт, чтобы стать для них знакомыми людьми, а не посторонними, о которых за спиной можно говорить что угодно.

Для тех же, кто решительно настроен строить свой дом «с нуля», есть хорошая новость: как раз здесь преград на пути к мечте стало меньше. Сбер начал выдавать ипотеку на ИЖС без дополнительного обеспечения. Раньше, из-за разницы в стоимости земельного участка и дома, который еще не построен, мечтающим о загородной жизни приходилось привлекать поручителей или предоставлять в качестве залога какую-то другую недвижимость. Теперь этого не требуется: на все время строительства дома залогом будет сам земельный участок. Подробнее о том, как это работает, можно прочитать на Домклик.

Осталось напомнить, что построить собственный дом можно, в том числе, по льготным программам ипотеки — «Семейной», с господдержкой, и даже в ипотеку для айтишников. Как правило, ставки будут даже чуть меньше, чем при покупке «льготной» квартиры в городе. А значит, на красивый забор деньги точно останутся.

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