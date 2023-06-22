В мае +30, а в июне +10: куда ушло лето и ждать ли жары в Челябинске

Куртки можно было не убирать Фото: Егор ИВЛЕВ

Уральская погода не перестает удивлять. В мае была аномальная жара +38, а в июне +10 и пасмурно — будто вместо лета пришла осень. Разбираемся, с чем это связано, как пройдет наше лето и смотреть точные прогнозы погоды.

По прогнозам Челябинского гидрометцентра похолодание продлится до конца рабочей недели, а уже на выходных ожидается потепление. К выходным характер погоды изменится, ветер стихнет, дневные температуры начнут подниматься до +18+23 градуса, но пройдут небольшие дожди, возможны грозы.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Некоторые не боятся холода Фото: Егор ИВЛЕВ

Зато не жарко, правда? Фото: Егор ИВЛЕВ

Как объяснили в Гидрометцентре, это связано с тем, что Южный Урал находится под влиянием малоподвижного высотного циклона, с северным ветром на территорию поступает холодный арктический воздух. В связи с этим, в некоторых районах Челябинской области прошла так называемая снежная крупа. Такие осадки прошли в Бердяуше и Юрюзани. Плотные снежный хлопья сразу же таяли, едва достигнув земли.

— В истории наблюдений есть разнообразие случаев и очень холодного лета, и выпадения снега в июне, а также, очень теплой зимы, и отсутствия снега до последних чисел декабря. А переходные периоды настолько контрастны, что невозможно сказать, что наша погода стабильна, — рассказала КП-Челябинск заместитель начальника Челябинского гидрометцентра Ирина Попова.

Скрин с сайта Chelpogoda.ru

Каким будет это лето?

По долгосрочному прогнозу Гидрометцентра России, лето на Урале ожидается теплым и засушливым, среднемесячная температура будет выше нормы на 0,5-1 градус, то есть периоды жаркой и аномально жаркой погоды скорей всего еще будут. Впереди еще июль, август, и даже сентябрь. В прошлом году в первых числах сентября у нас были рекордные температуры воздуха выше +36 градусов. Так что не переживайте, этим летом вы точно сможете позагорать и поплавать в озерах!

Такой прогноз дает Гидрометцентр России

Где смотреть точные прогнозы погоды? Отвечают синоптики

По словам начальника отдела метеорологических прогнозов Челябинского гидрометцентра Екатерины Выходцевой, большинство сайтов автоматические, которые используют математические модели для просчета прогноза, опасные явления они не могут просчитать.

Только на официальном сайте Гидрометцентра региона можно увидеть штормовые предупреждения и заморозки. Также можно смотреть на официальных сайтах авиации, но так как там профессиональные данные, нужно уметь в них разбираться. Расчетные прогнозы возможны на 6-7 дней, так что нет смысла смотреть больше чем на неделю.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

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