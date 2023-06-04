Охлаждались в озерах и пили из фонтанов: как Челябинская область пережила аномальное пекло

Неделя выдалась очень жаркой.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Эта неделя стала настоящим испытанием для южноуральцев – днем температура воздуха поднималась до 38 градусов, а то и выше. Но сегодня вечером объявили штормовое предупреждение, а по прогнозу погоды уже в следующую среду, 7 июня, похолодает до +20 градусов. Поэтому предлагаем вместе с КП-Челябинск вспомнить, как мы пережили аномальную жару.
В фонтане на площади Революции, как и любым летом, много детворы.
Фото: Вадим АРХИПОВ
В жаркие выходные хочется сбежать из города на природу. Тем более озерами Южный Урал не обделен. Двое наших читателей вместе со своими семьями уехали утром в субботу на Тургояк. Только вот отдых у них получился разным: мужчина обгорел на солнце, а женщина – хорошо отдохнула и даже не вспотела.
Алина вместе с мужем ездили к родным в Миасс. Успели отдохнуть, покупаться и даже избежали жары.
На Тургояке было непросто найти место в тени.
Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"
– Выехали в 8 утра, чтобы успеть до жары и машин мало на трассе в это время. На Тургояке городской пляж как всегда забит, очень мало мест, где есть тень. Выбрали место подальше, где есть деревья. На следующий день также решили пораньше вернуться домой, – делится секретом наша читательница Алина.
А вот еще один наш читатель Иван провел всю субботу на солнцепеке – на сапборде покорял с другом Тургояк.
Посреди озера жара почти не чувствуется.
Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"
– На Тургояке был сильный ветер, и поэтому, когда плыли, +35 вообще не ощущались. Зато, когда вышли на берег, спустя три часа, почувствовали, что сгорело буквально все. С каждым часом становилось все хуже. На ночь намазался мазью с пантенолом, но с утра все равно все болело. Сегодня весь день провел на озере Акакуль, тоже была невероятная жара. Зато сейчас пришел дождь, сваливаем в быстром темпе, – рассказывает вечером воскресенья Иван.
Но уехать из города могу далеко не все, тем более в рабочие дни. Тут спасают кондиционеры в офисах, холодная газировка и даже фонтаны!
На этой неделе наш фотограф прогулялся по горячему Челябинску и увидел, как люди пьют из фонтанов, купаются в них и ныряют в озера, обходя знак «Купание запрещено».
Девушка пьет из фонтана
Фото: Егор ИВЛЕВ
Даже в будни челябинцы умудрялись ходить на пляж
Фото: Егор ИВЛЕВ
Знак челябинцам не помеха
Фото: Егор ИВЛЕВ
Нырнуть во что-нибудь холодненькое хочется и выходя из челябинских автобусов. В среду наш журналист прокатился в 10 автобусах и узнал, в скольких из них работают кондиционеры. К сожалению, только в трех. В остальных предлагают освежаться ветром, который задувает через открытые форточки.
– Теперь ржавым ПАЗикам даже рады. В них хотя бы воздух продувает, – шутят наши подписчики.
А вы часто ездите в автобусах с выключенными кондиционерами?
Думали, что вам тяжело в часпик в потном автобусе? А белые медведи из Челябинского зоопарка еще и в шубах переживают это пекло.
Сейнаш-Алтын и Айриша спасаются от яркого солнца в бассейне. Ловят рыбу, играют с мячом и с разбега плюхаются в прохладную воду.
У белых медведей в челябинском зоопарке есть свой бассейн. Фото: Егор Голубкин
Важная проблема такой погоды – лесные пожары. Сегодня нерадивые любители шашлыков случайно подожгли достопримечательность нашего города – городской бор.
А жители Миасса со вчерашнего вечера жалуются, что в городе нечем дышать из-за дыма. Пожарным удалось потушить открытое горение. Но на болотах все еще тлеют хвойная подстилка и камыш.
А у поселка Бижеляк Аргаяшского района огонь успел захватить 140 гектаров леса. Тлеющие торфяники – очень опасная вещь.
Дым висел над Миассом
Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"
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