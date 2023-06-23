«Впервые в жизни сделал правильный выбор»: водитель трамвая снимает свои поездки на видео и собирает сотни тысяч просмотров

В своих видео Артур транслирует любовь, в том числе к трамваям Фото: Егор ИВЛЕВ

Блогер – это не профессия? А если он еще и водитель трамвая? Год назад Артур Беляев решил круто поменять свою жизнь и сел за руль трамвая. А потом принес камеру и понеслось! Теперь каждый может заглянуть на его Youtube-канал и почувствовать себя вагоновожатым.

Вспомнил о детской любви к трамваю

Артур Беляев – молодой красивый мужчина с татуировками. Признаюсь, я представляла водителей трамваев по-другому. Но он разбил стереотипы и передает другим любовь к этому виду общественного транспорта.

– В августе прошлого года я понял, что пора что-то менять и начинать все с начала. Через месяц подал документы на обучение в организацию городского электротранспорта. Тогда я вспоминал о своей детской любви к трамваю и видел, какие изменения происходят в этой сфере сейчас. Тогда я еще не знал, что получится из всей этой затеи, а получилось так, что, наверное, впервые в своей жизни я сделал правильный выбор, – признается Артур.

Себя Артур в блоге не показывает. Фото: Егор ИВЛЕВ

О работе вагоновожатого мужчина не мечтал даже в детстве. А вот найти место, где чувствовал бы себя нужным, хотелось всегда. Уже полгода Артур – счастливый водитель трамвая, а не ученик. За это время появились не только новые знакомства и истории, но и целый блог!

В кабине у Артура есть фото любимого кота. Фото: Егор ИВЛЕВ

Место, где люди могут расслабиться

– Однажды, еще на учебном вождении, я принес с собой экшн-камеру. Хотел запечатлеть короткую поездку на память, чтобы спустя годы напоминать себе о том, как все начиналось. Спустя несколько дней я загрузил видео на Youtube, чтобы поделиться своими успехами со знакомым. Оно до сих пор есть на канале, но в ограниченном доступе, – вспоминает вагоновожатый.

А когда стал полноценным водителем, решил записать маршруты трамваев. Ведь у других городов есть такие видео, а у нас – пробел. Так на канале «Водитель трамвая» и появились видео с 3, 5 и 7 маршрутами.

Водитель трамвая не жаждет славы. Фото: Егор ИВЛЕВ

Постепенно стал не только снимать все от первого лица, но и комментировать. Приятный голос и интересный слог и привлекают подписчиков канала. Теперь на канале три рубрики:

1) трамвайные маршруты Челябинска, снятые как на старых, так и на новых вагонах;

2) съемка маршрутов от первого лица без комментариев;

3) будни водителя трамвая от первого лица с комментариями.

– Я получил возможность и высвобождать разум от постоянно накапливающихся мыслей, и делиться с людьми, которые интересуется транспортом, чем-то, что не всегда можно узнать из новостей. В середине марта в качестве эксперимента я взял с собой камеру на работу и снимал все, начиная от выхода из квартиры и заканчивая сдачей смены. Конечно, очень многое было утрачено на этапе монтажа, но то, что в итоге увидел зритель, произвело впечатление, поэтому я решил продолжать, – рассказывает Артур.

Артур успевает не только снимать видео, но и делать атмосферные фотографии. Фото: Артур Беляев.

Но бросаться в омут с головой мужчина не планирует. На первом месте – работа водителем трамвая, а уже потом съемка. Но пока видео будут интересны людям, мужчина обещает их снимать и находить свободные минутки для монтажа.

– Сейчас моя цель – создать еще одно место, где люди могли бы расслабиться, что-то послушать и пообщаться между собой в спокойной обстановке. Поэтому я не терплю грубости в комментариях в любом ее проявлении. У нас тут не про негатив, а про любовь, в том числе и к трамваю, – отмечает вагоновожатый.

Эту модельку трамвая №3 Артур собрал сам. Фото: Артур Беляев

Интересный факт

Дома у Артура есть маленькая фигурка трамвая №3 – точная копия тех, что все еще ездят по Челябинску. Водитель поделился историей появления сборной модельки:

– Это коллекционная сборная модель. Хотел сделать себе подарок на Новый год, начал искать что-то подобное. Готовую модель не хотел, было интереснее собирать что-то своими руками. Нашел на маркетплейсе. Что интересно, это трамвай третьего маршрута. На вагоне с этим номером когда-то работал человек, который учил меня водить.

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